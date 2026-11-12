Đảm bảo an toàn lao động trong kỷ nguyên số: Từ nhận thức đến thực tiễn | Tọa đàm | 12/11/2026

Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 200 đến 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 83.800 - 84.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu duy trì ổn định ở mức 135.500 - 138.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung đi ngang, giao dịch mua bán còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.