Đảm bảo an toàn lao động trong kỷ nguyên số: Từ nhận thức đến thực tiễn | Tọa đàm | 12/11/2026
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mới, môi trường lao động cũng đang xuất hiện những yêu cầu và thách thức mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-ky-nguyen-so-tu-nhan-thuc-den-thuc-tien-toa-dam-12-11-2026-246261112110039581.htm