Đảm bảo an toàn khu vực cảng biển, địa bàn trọng điểm

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với các đơn vị tuyên truyền pháp luật, tặng trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người lao động trên địa bàn. Ảnh: Biên Cương

Quản lý địa bàn trọng điểm

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương được giao nhiệm vụ quản lý 4 cửa khẩu cảng, gồm: Sơn Dương, Vũng Áng, Than Vũng Áng và Xuân Hải. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Đèo Ngang quản lý địa bàn thôn Đông Yên và các tổ dân phố Hải Thanh, Hải Phong 1, Hải Phong 2 (phường Vũng Áng). Địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Tĩnh, với các hoạt động hàng hải, xuất nhập khẩu diễn ra thường xuyên. Để bảo đảm hoạt động tại cửa khẩu cảng luôn thông suốt, an toàn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tập trung duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát xuất nhập cảnh chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, trên địa bàn do đơn vị quản lý có trên 1 triệu tấn hàng hóa quá cảnh; tổng lưu lượng phương tiện, thuyền viên xuất nhập cảnh và hàng hóa qua cảng đạt 1.012 lượt phương tiện, 19.329 lượt thuyền viên và 25.935.176 tấn hàng hóa. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động tại khu vực cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương rất lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng hải.

Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng đang triển khai nhiều dự án lớn, trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, có 2 dự án do Tập đoàn Vingroup triển khai, gồm: Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương và Dự án Nhà máy thép VinMetal. Việc triển khai các dự án này tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút nhiều người lao động, phương tiện và doanh nghiệp đến hoạt động. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, đặt ra những vấn đề cần được quan tâm, giải quyết kịp thời.

Lưu lượng người và phương tiện hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhất là khu vực các dự án đang triển khai ngày càng tăng. Điều này tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng Bộ đội Biên phòng phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trước yêu cầu đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương xác định công tác quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu cảng phải gắn chặt với nhiệm vụ quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống, sản xuất và hoạt động tại khu vực cửa khẩu cảng.

Tuyên truyền để phòng ngừa từ sớm

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu cảng, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và phòng, chống thiên tai, sự cố trong quá trình thi công các công trình trên biển.

Công tác tuyên truyền được đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền trong quá trình tuần tra, kiểm soát; phát tờ rơi, tờ gấp, sử dụng loa cầm tay; trực tiếp đến từng hộ gia đình, gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động. Đơn vị còn lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động giúp dân di dời tài sản, phòng, chống thiên tai, mưa lũ và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Thông qua đội ngũ này, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng được tuyên truyền, phổ biến đến người dân bằng cách dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Điển hình, ngày 22/9/2026, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật và tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho doanh nghiệp, người lao động và ngư dân năm 2026. Tại chương trình, các lực lượng đã phát 1.300 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; tặng 300 phao cứu sinh, 120 lá cờ Tổ quốc và 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; thu gom 2,5 tấn rác thải các loại.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 3/7/2017 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và phòng, chống sự cố, thiên tai trong quá trình thi công các công trình trên biển. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động và ngư dân nắm vững những kiến thức cần thiết để chủ động phòng ngừa tai nạn, sự cố, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực cửa khẩu cảng và các khu vực thi công thuộc Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương.

Trung tá Trần Minh Cường, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: “Khu vực cảng biển, địa bàn đơn vị quản lý có vị trí đặc biệt quan trọng, hoạt động của người, phương tiện, doanh nghiệp và các dự án đầu tư ngày càng sôi động. Muốn giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thì trước hết phải chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành pháp luật. Khi nhân dân đồng thuận, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thì những vấn đề phát sinh sẽ được phát hiện, giải quyết ngay từ đầu, góp phần hạn chế nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự”.