Đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra thực hiện các công trình hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn. Ảnh: N.H

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, thành phố hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ chứa thủy điện. Các công trình được quản lý, vận hành đa chức năng, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước, vừa tham gia điều tiết nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền là ba hồ chứa lớn có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông Hương. Tổng dung tích của ba hồ khoảng 1,8 tỷ m³, trong đó khoảng 1,2 tỷ m³ tham gia vận hành điều tiết lũ.

Ngoài ra, thành phố Huế còn có nhiều hồ chứa thủy lợi nhỏ và đập dâng, phân bố tại nhiều xã, phường cung cấp nguồn nước cho gần 62.000ha đất nông nghiệp, nước cho sinh hoạt, công nghiệp, kết hợp phát điện, phòng chống lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và cải thiện môi trường.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu thành phố Huế cho biết, vừa qua, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá công tác an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2026.

Tại thời điểm kiểm tra, mực nước của tất cả các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đều đang ở cao trình mực nước chết và xấp xỉ mực nước chết. Kiểm tra trực quan, vận hành thử các thiết bị, các hạng mục đầu mối công trình, trang thiết bị vận hành đều hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, vẫn có một số hạng mục phụ trợ hư hỏng, một số đập đất có hiện tượng sạt trượt mái và thấm nhẹ, các thiết bị cơ khí đã xuống cấp. Trong đó, một số công trình đường quản lý và công trình trên kênh xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp...

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi đã kiến nghị UBND thành phố Huế bố trí kinh phí để triển khai các dự án nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa Hà Ròi, Thủy Yên, Cây Mang, Nam Giảng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đánh giá tổng thể thực trạng an toàn các công trình đầu mối, có chỉ đạo cụ thể, sát với tình hình thực tế và phương án bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, qua kiểm tra thực địa tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và làm việc với các đơn vị liên quan, thành phố yêu cầu các chủ hồ thực hiện nghiêm quy trình vận hành, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước và tình hình dòng chảy. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để có phương án điều tiết phù hợp trong từng tình huống.

“Đối với những tình huống thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, các cơ quan liên quan cần chủ động nghiên cứu các phương án vận hành linh hoạt, tạo dung tích đón lũ phù hợp trên cơ sở tính toán chặt chẽ, vừa nâng cao khả năng cắt giảm lũ cho hạ du, vừa bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. An toàn công trình, an toàn vùng hạ du và tính mạng của người dân phải đặt lên trên hết” - ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không chủ quan đối với các hồ chứa lớn, kể cả những công trình đã được đầu tư tương đối đồng bộ, kiên cố. Thường xuyên kiểm tra công trình, thiết bị, hệ thống cảnh báo, cũng như chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, vật tư, phương tiện và lực lượng để xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống bất thường.