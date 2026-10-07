Đảm bảo an toàn hồ, đập trước mùa mưa bão

Công nhân thi công nâng cấp công trình thủy lợi, chủ động ứng phó mùa mưa bão. Ảnh: Chí Đại

Nhiều công trình được gia cố

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, công tác bảo đảm an toàn hồ, đập được xác định là nhiệm vụ cấp thiết khi mùa mưa bão đang đến.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại dự án hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phước, đây là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của thành phố, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành như, đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, các tuyến đường quản lý và hệ thống điện chiếu sáng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Theo ông Tân, hồ Suối Thỏ khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 400ha đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời phục vụ sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường sinh thái, giao thông nông thôn và phát triển du lịch. Với quyết tâm cao nhất để công trình vững chắc trong mùa mưa bão và thời gian về sau. Tuy nhiên, hệ thống tuyến ống cấp nước vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. UBND xã Tiên Phước đã ban hành thông báo thu hồi đất với khoảng 900 thửa nhưng chưa hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Ông Tân đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chỉ đạo Chi nhánh khu vực 10 phối hợp với UBND xã Tiên Phước đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10 để chủ đầu tư triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Trong khi đó, các hạng mục chính của công trình kè chống sạt lở bờ biển Hội An và ven sông Thu Bồn với tổng vốn đầu tư hơn 490 tỷ đồng hoàn thành trong ngày 30/9. Đây là tuyến kè bờ biển dài khoảng 1.950m, được chia thành 3 khu vực (Khu vực 1 thuộc phường Hội An Đông; Khu vực 2 và 3 thuộc phường Hội An Tây. Thế nhưng kế hoạch đã hoàn thành, kịp thời bảo vệ người dân trước mùa mưa bão.

“Mùa bão lũ đang đến, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc để dự án về đích. Công tác an toàn thi công, an toàn hồ, đập và an toàn cho nhân lực, phương tiện đặt lên hàng đầu. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình để bảo vệ tính mạng tài sản của người dân” - ông Tân nói.

Sẵn sàng phương án ứng phó

Ông Phạm Quang Đông - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Đà Nẵng cho biết, ngành chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

Các đơn vị xây dựng phương án bảo vệ công trình; chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực phòng, chống thiên tai; vận hành thử các trạm bơm; giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống tiêu thoát nước và phát quang phạm vi bảo vệ công trình. Đồng thời, các công trình phòng, chống thiên tai cũng được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo thống kê của Sở NNMT TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 92 hồ chứa nước, 917 đập, 269 trạm bơm và hơn 4.140km kênh mương. Trong số này, nhiều công trình đã xuống cấp, cần được gia cố, sửa chữa để bảo đảm an toàn. Hiện nay có 21 đập bị thấm, trong đó đập chính số 1 và số 2 của hồ chứa nước Đông Tiễn, xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng bị thấm nặng và đang được dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) triển khai sửa chữa, 19 đập còn lại bị thấm nhẹ, gồm đập Dương Lâm thuộc hồ Phú Ninh; đập chính hồ Việt An; đập chính, đập phụ hồ Vĩnh Trinh; đập chính hồ Thái Xuân; đập chính, đập phụ hồ Thạch Bàn; đập phụ 1B hồ Đông Tiển...

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NNMT TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng lập kế hoạch sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng nhỏ tại những đập, hồ chứa đang quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn vận hành công trình; thường xuyên kiểm tra an toàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn và ứng dụng công nghệ trong vận hành hồ chứa.

“Đối với vùng hạ du, chính quyền các xã, phường được yêu cầu sớm tuyên truyền, tập huấn kỹ năng ứng phó bão, lũ, ngập lụt cho người dân; xây dựng phương án sơ tán, sẵn sàng triển khai khi xảy ra sự cố tại đập, hồ chứa. Tất cả phải sẵn sàng cho mùa mưa bão” - ông Trương Xuân Tý cho biết thêm.