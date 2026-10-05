Đảm bảo an toàn,hiệu quả khi khai thác sân bay Long Thành

Kết quả phân tích 20 thông số tại 4 vị trí liên quan đến hiện tượng thủy sản tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết ở Hà Tĩnh cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn được đối chiếu; chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về chất lượng nước biển.