Đảm bảo an toàn,hiệu quả khi khai thác sân bay Long Thành
Ngày 4/10, kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp, tăng tốc thi công; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm an toàn, hiệu quả khi sân bay Long Thành được đưa vào khai thác thương mại từ tháng 12 năm nay.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/dam-bao-an-toan-hieu-qua-khi-khai-thac-san-bay-long-thanh/7334.html