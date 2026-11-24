Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Phước - Phó giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết, vùng nguyên liệu của nhà máy rộng khoảng 36.000 ha, trải dài trên địa bàn 15 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Dự kiến ngày 29/11, nhà máy chính thức vận hành dây chuyền ép với công suất tối đa 25.000 tấn mía cây/ngày. Trong niên vụ 2026-2027, nhà máy dự kiến thu mua, chế biến khoảng 2,3 triệu tấn mía. Để phục vụ vận chuyển, đơn vị đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải, bố trí khoảng 800 xe tải chở mía từ đồng ruộng về nhà máy.

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Quang cảnh hội nghị ký kết.

“Niên vụ này, Nhà máy đường An Khê ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhập mía và mã vùng trồng. Các phương tiện vận chuyển phải đăng ký, đặt cọc và được cấp mã QR để quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa. Nhà máy cũng triển khai định vị vùng mía, quét mã nhằm công khai, minh bạch quá trình thu mua nguyên liệu”, ông Phước nói.

Cùng với đó, theo ông Phước, nhà máy nghiêm cấm các hành vi gian lận, đồng thời không chấp nhận phương tiện chở mía quá khổ, quá tải hoạt động vận chuyển nguyên liệu về nhà máy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, hướng dẫn để các chủ phương tiện chở mía thực hiện đúng quy định.

Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà máy thường xuyên tuyên truyền, vận động doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Cùng với đó, kiểm soát tải trọng hàng hóa, không để xảy ra vi phạm trong quá trình thu mua, vận chuyển mía.

Theo đại tá Ninh Thị Minh Hoa, các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, còn hạn đăng kiểm, không hết niên hạn sử dụng.

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Đại tá Ninh Thị Minh Hoa phát biểu tại hội nghị ký kết.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ, không tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe, chở hàng hóa quá tải, quá khổ. Đặc biệt, các chủ phương tiện cũng không được giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, như đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải cố tình vi phạm hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Công an các xã, phường cần xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong vụ thu hoạch mía, tăng cường quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng bảo kê, chèn ép người dân trong quá trình thu mua mía.

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Lực lượng công an, Nhà máy đường An Khê và các hộ dân ký cam kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải mía nguyên liệu.

Được biết, để ngăn ngừa tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp công an các xã, phường rà soát danh sách phương tiện đăng ký vận chuyển mía, tổ chức kiểm tra điều kiện lưu hành, tập trung xử lý xe tự ý cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải. Riêng Công an phường An Khê phối hợp Ban quản lý nhà máy xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng nhà máy; điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, cản trở giao thông trong thời gian cao điểm nhập nguyên liệu. Đối với những phương tiện không bảo đảm điều kiện lưu hành hoặc lái xe không chấp hành ký cam kết, lực lượng chức năng sẽ trao đổi, đề nghị nhà máy không tiếp nhận nguyên liệu.

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Hình ảnh buổi lễ ký kết giữa Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 14/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp vận tải tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết quy chế phối hợp chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong niên vụ mía 2026-2027. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai có diện tích vùng nguyên liệu mía gần 20.000 ha, công suất khoảng 1,3 triệu tấn/năm. Theo quy chế phối hợp, các đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn trật tự giao thông trong những tháng cuối năm 2026, tập trung tại các địa bàn trọng điểm gồm: Ia Hrú, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol, Uar, Ia Dreh, Phú Túc, Ia Rsai và phường Ayun Pa.