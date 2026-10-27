Đảm bảo an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh

Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, kiểm soát đối với học sinh tham gia giao thông.

Tại Trường THPT Cà Mau, Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), bên cạnh điểm giữ xe trong khuôn viên trường, xung quanh khu vực trường có một số điểm giữ xe phục vụ học sinh.

Ðối với các em gởi xe bên ngoài, việc quản lý của nhà trường gặp không ít khó khăn, nhất là khó kiểm soát những trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn chạy xe đến trường.

Ông Lê Trung Ðảm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, cho biết: “Nhà trường chỉ quản lý được các em gởi xe trong khuôn viên trường; đối với những trường hợp khác, trường cũng chỉ tuyên truyền, nhắc nhở. Ðồng thời, phối hợp với phụ huynh ký cam kết không giao xe cho các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện”.

Ðây cũng là thực trạng chung của nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh. Qua những đợt tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trường học, nhất là vào thời điểm tan học, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau, từ đầu năm học đến nay, lực lượng phát hiện, lập biên bản 66 trường hợp vi phạm TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Ðáng chú ý, có gần 50 trường hợp vi phạm về không đủ tuổi, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Ðiều này cho thấy, bên cạnh ý thức chấp hành luật của một bộ phận học sinh vẫn còn hạn chế, trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý con em cũng là vấn đề cần nhìn nhận.

Việc giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi ở lứa tuổi học sinh, các em chưa có kinh nghiệm trong xử lý tình huống, chỉ cần một chút chủ quan, bốc đồng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp học sinh điều khiển phương tiện xe máy tham gia giao thông.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động tham mưu Công an tỉnh xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm TTATGT, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Kiếm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho biết: “Ðể siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông, nhất là tại khu vực cổng trường vào khung giờ học sinh đến trường và tan học. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn liên quan đến học sinh.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT tại các trường học; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh nâng cao ý thức, không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển”.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý của ngành chức năng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh, để hạn chế tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Ðối với các trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản và xử lý đúng theo quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, đúng tính chất, mức độ và độ tuổi người vi phạm.

Ðối với học sinh chưa thành niên, bên cạnh xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ chú trọng tuyên truyền, giáo dục, giải thích để các em hiểu rõ hành vi vi phạm và nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.

Ðể bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông cần sự chung tay, vào cuộc của nhiều phía. Bên cạnh việc siết chặt quản lý của ngành chức năng, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh là mắt xích quan trọng, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh./.