Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ học sinh qua đường đảm bảo an toàn.

Lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng và các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền Luật TTATGT đường bộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đồng thời, hướng dẫn các nhà trường xây dựng, duy trì các mô hình tự quản về TTATGT tại khu vực cổng trường. Trong 17 ngày ra quân, Phòng CSGT đã phối hợp tổ chức 16 buổi tuyên truyền cho 13.020 học sinh và 765 cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đợt cao điểm bảo đảm TTATGT cho học sinh đến trường. Các tổ công tác tổ chức chốt trực, tuần tra lưu động trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Qua đó vừa tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo học sinh chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, vừa kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sau 17 ngày thực hiện Tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 1.312 trường hợp vi phạm, ước tiền phạt xử lý vi phạm 521 triệu đồng, tạm giữ 359 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu là giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; chở quá số người quy định; người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm và một số hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, trước diễn biến mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9, nhất là trong 2 ngày 15 và 16/9, Phòng CSGT đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Cán bộ phụ trách địa bàn được tăng cường nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường và cơ quan quản lý đường bộ, đường thủy kịp thời phát hiện các điểm ngập úng, sạt lở, cây đổ ra đường; tổ chức cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Phòng đã bố trí 243 lượt cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại 50 điểm ngập úng, sạt lở, cây đổ ra đường; phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ di dời tài sản, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc cho 48 hộ dân, với 172 nhân khẩu tại xã Lạc Thủy bị cô lập do mực nước sông Bôi dâng cao.

Để tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất và bền vững, lực lượng CSGT và Công an các địa phương chú trọng xây dựng, hoàn thiện phương án tuần tra, kiểm soát linh hoạt, tập trung vào các tuyến, địa bàn xung yếu và khung giờ ban đêm. Trọng tâm là xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gồm: Vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm quy định tránh, vượt; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và người điều khiển giao thông.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Tăng cường phối hợp giữa Công an cấp xã, nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; kiên quyết xử lý các trường hợp phụ huynh giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an, ngành Giáo dục, nhà trường, gia đình và toàn xã hội, tin tưởng công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh sẽ đi vào thực chất, hiệu quả; từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho các em trên con đường đến trường và trở về nhà.