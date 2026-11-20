UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) phối hợp với trường Tiểu học và THCS Di Trạch tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và để lại di chứng lâu dài ở trẻ em. Các nguyên nhân phổ biến gồm đuối nước, tai nạn giao thông, ngã, bỏng, hóc dị vật, ngộ độc và điện giật.

Đáng chú ý, nhiều tai nạn có thể phòng tránh nếu nguy cơ được nhận diện sớm, người chăm sóc trẻ có đủ kiến thức và các biện pháp bảo vệ được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác phòng ngừa tại một số gia đình, trường học và cộng đồng vẫn còn hạn chế; kỹ năng giám sát, phát hiện nguy cơ và sơ cấp cứu ban đầu của một bộ phận người làm công tác trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu.

Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở các cấp, các ngành, đoàn thể. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, kết nối và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, họ sẽ trở thành cầu nối đưa các chính sách, quy định và thông điệp an toàn đến từng gia đình, nhà trường và khu dân cư.

Công tác tuyên truyền vì vậy cần được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, tập trung vào những nguy cơ thường gặp như đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, ngộ độc, điện giật và tai nạn trong sinh hoạt. Nội dung truyền thông cần thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, giám sát trẻ, xử lý tình huống khẩn cấp và sơ cấp cứu ban đầu.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, các lớp tập huấn cần chú trọng thực hành, xử lý tình huống cụ thể để đội ngũ làm công tác trẻ em có thể vận dụng hiệu quả trong thực tế. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cộng tác viên và mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cộng đồng trong việc phát hiện, cảnh báo và can thiệp sớm các nguy cơ.

Tăng cường phối hợp, xây dựng môi trường an toàn

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe trẻ em và hạnh phúc của mỗi gia đình, ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500/100.000 trẻ em, tỷ suất tử vong xuống còn 15/100.000 trẻ em; giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước và tai nạn giao thông đường bộ. Đồng thời, toàn tỉnh hướng tới xây dựng 22.000 “Ngôi nhà an toàn”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành Y tế tập trung đa dạng hóa hình thức truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước, bỏng, ngộ độc, tai nạn giao thông và tự tử ở trẻ em. Các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” tiếp tục được nhân rộng.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt, xử lý dị vật cho 100% nhân viên y tế thôn, bản và trường học.

Việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực, bởi trong nhiều tình huống tai nạn, khả năng phát hiện và can thiệp kịp thời có thể quyết định đến tính mạng của trẻ. Do đó, cùng với đội ngũ y tế, cán bộ làm công tác trẻ em, giáo viên, nhân viên trường học và các lực lượng đoàn thể cần được nâng cao kiến thức, kỹ năng để chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trẻ em trong tai nạn thương tích.

Tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em được cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai trong năm học 2026-2027, tập trung vào các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và chính trẻ em trong xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát toàn diện cơ sở vật chất, thiết bị và các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt của trẻ. Từ phòng học, sân chơi, khu thể thao đến tường rào, cổng trường, lan can, cầu thang, ban công, mái che, cây xanh, hệ thống điện và bếp ăn đều phải được kiểm tra, nhận diện nguy cơ và có biện pháp xử lý. Các cơ sở giáo dục phải kịp thời sửa chữa hạng mục không bảo đảm an toàn, bố trí biển cảnh báo, rào chắn tại vị trí nguy hiểm và không đưa vào sử dụng thiết bị có nguy cơ gây tai nạn.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/10/2026, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch, phân công đầu mối phụ trách và hoàn thành rà soát nguy cơ mất an toàn trong, ngoài khuôn viên trường; đồng thời duy trì việc kiểm tra, cập nhật thường xuyên. Công tác giám sát trẻ trong giờ học, vui chơi, thể thao, hoạt động ngoại khóa và bán trú cũng được tăng cường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em tại đơn vị.

Đáng chú ý, việc triển khai các giải pháp không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục mà cần sự phối hợp của chính quyền, ngành y tế, các tổ chức đoàn thể và gia đình. Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất được chú trọng, nhất là tại những địa điểm, thời điểm có nguy cơ cao. Các vụ việc nghiêm trọng phải được báo cáo, phối hợp xử lý, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp ngăn ngừa tái diễn.

Thực tế cho thấy, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em không thể chỉ trông chờ vào những biện pháp xử lý sau khi tai nạn xảy ra. Điều quan trọng hơn là hình thành mạng lưới phòng ngừa chủ động, trong đó mỗi cán bộ, nhân viên làm công tác trẻ em ở các cấp, các ngành, đoàn thể đều có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm bảo vệ trẻ. Khi gia đình biết cách giám sát, nhà trường chủ động loại bỏ nguy cơ, cộng đồng kịp thời phát hiện và các lực lượng chức năng phối hợp hiệu quả, nguy cơ tai nạn thương tích sẽ từng bước được kiểm soát.