Đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Không để người dân thiếu lương thực, nhu yếu phẩm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện được gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Nội dung công điện nêu, những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Mưa lớn gây lũ trên một số sông, ngập sâu tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; đồng thời gây sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Hiện vẫn còn trên 5.000 nhà tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình bị ngập.

Tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Tình trạng ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội và Ninh Bình tiếp tục diễn ra. Từ ngày 21 - 24/9, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất. Lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng hoặc được dự báo chịu ảnh hưởng của mưa lũ được yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận những khu vực còn ngập sâu, chia cắt. Các địa phương phải kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát những khu vực nguy hiểm, chủ động cảnh báo và tổ chức di dời người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, ra khỏi nơi ngập sâu hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông; không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; chuẩn bị lực lượng và phương tiện phục vụ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Sử dụng thiết bị bay không người lái khảo sát khu vực xung yếu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời để cơ quan chức năng, người dân chủ động ứng phó. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du và chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện vết nứt và những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để cảnh báo sớm, chủ động di dời dân cư.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng; sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn.

Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng được giao triển khai các biện pháp bảo đảm dịch vụ y tế thiết yếu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và khẩn trương khắc phục những tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là các trục giao thông chính.