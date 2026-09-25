Đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia hoạt động ngoại khóa

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) tham gia hoạt động ngoại khóa tại bảo tàng

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục khi tổ chức hoạt động ngoại khóa phải bảo đảm tính thiết thực, gắn với mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non.

Trường học cần hạn chế tổ chức hoạt động ngoại khóa quy mô toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm. Nội dung, hình thức, địa điểm và thời lượng hoạt động phải phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý, sức khỏe của học sinh.

Đặc biệt, vệc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường có trách nhiệm thông báo công khai, đầy đủ đến cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, lịch trình, đơn vị phối hợp, phương tiện di chuyển và mức kinh phí dự kiến, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia.

Cùng với đó, các nhà trường không được lấy việc tham gia hoạt động ngoại khóa làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh. Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, nhà trường phải có phương án tổ chức học tập, sinh hoạt phù hợp cho học sinh không tham gia (nếu hoạt động diễn ra trong ngày học).

Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phải đặt yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên khi tham gia; chú ý đến vấn đề thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường quan tâm hỗ trợ, miễn, giảm kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nguyên tắc thu đủ bù chi, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.