Đảm bảo an toàn, chất lượng tuyến đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh. Trong nội dung báo cáo, bên cạnh giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình.

Đã có phương án chống sạt lở

Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh có tổng chiều dài khoảng 56,7 km, đi qua địa bàn 3 xã Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn. Do tính chất và mức độ khó khăn, phức tạp khác nhau, việc triển khai dự án được phân chia thành 3 đoạn tuyến: Đoạn 1 (từ Km0+000 đến Km12+000) dài khoảng 12km; đoạn 2 (từ Km12+000 đến Km42+000) dài khoảng 30km; đoạn 3 (từ Km42+000 đến Km56+700) dài khoảng 14,7km. Trong buổi làm việc gần đây, một số thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có ý kiến lo lắng về đảm bảo an toàn cũng như chất lượng công trình này, đặc biệt là đoạn 2.

Đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đi qua khu vực đồi núi, địa chất phức tạp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đoạn 2 là đoạn tuyến làm mới, đi qua khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, địa hình đồi núi cao hiểm trở, nhiều đoạn đào sâu, mái taluy cao, địa chất phức tạp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn, bền vững lâu dài cho công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (chủ đầu tư) đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu để đưa ra nhiều giải pháp gia cố, chống sạt lở; đồng thời dự trù nguồn kinh phí khoảng 130,559 tỷ đồng để tiếp tục nghiên cứu thực hiện các giải pháp gia cố tại các vị trí phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai thi công. Việc áp dụng giải pháp gia cố cho toàn tuyến đã được xác định cho tổng thể dự án. Tuy nhiên, đến khu vực nào phức tạp, địa chất yếu sẽ được tiếp tục nghiên cứu bổ sung biện pháp gia cố phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh cho biết, về bảo đảm an toàn giao thông tại đoạn tuyến đi qua địa hình núi hiểm trở, hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn lập đã bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và các quy định hiện hành. Trong quá trình thi công và khai thác, theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, điều chỉnh các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông khi cần thiết.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, dự án đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác quản lý chất lượng, tiến độ và công tác bảo đảm an toàn xây dựng; kịp thời chỉ ra các tồn tại, khiếm khuyết, yêu cầu khắc phục nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đã lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định để thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong suốt quá trình thi công.

Nỗ lực đảm bảo tiến độ

Theo báo cáo, đối với đoạn tuyến chủ yếu nâng cấp mở rộng (đoạn 1 và đoạn 3), có chiều dài khoảng 26,7km, đã dọn quang mặt bằng được 20,5km, đạt 76,78%; lu lèn nền được 8,5km, đạt 31,84%; thi công được 32/80 cống, đạt 40%. Trong đoạn này phải thi công làm mới 4 cầu, đến nay cầu Suối Lau và cầu Ko Róa đã hoàn thành hạng mục chính, cầu số 01B đang thi công bản mặt cầu, cầu số 13 đã đổ bê tông 15/19 cọc khoan nhồi. Bên cạnh đó, trạm nghiền đá tại Km10+800 đã triển khai nghiền và dự trữ khoảng 16.000m³ đá để phục vụ thi công móng, mặt đường; trạm nghiền đá tại Km42+900 đã tập kết đầy đủ thiết bị về công trường. Đối với đoạn tuyến qua khu vực rừng, đoạn từ Km12+000 đến Km13+000 đang triển khai thi công đào hạ nền, thi công 3/4 cống và đang làm mặt bằng thi công cầu số 01B; đoạn từ Km39+900 đến Km42+000 đang triển khai đào hạ nền.

Công trường thi công đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đoạn qua địa bàn xã Khánh Sơn.

Theo ông Phạm Văn Hòa, tiến độ Dự án Đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh còn chậm, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, toàn bộ nguồn vật liệu đá từ công tác đào hạ nền tại đoạn 2 (từ Km12+000 đến Km42+000 là khu vực tuyến đi qua rừng) được tính toán tận dụng để phục vụ thi công cho toàn dự án. Tuy nhiên, đoạn 2 có điều kiện địa hình rất khó khăn, chủ yếu là đồi núi cao, hiểm trở, gấp khúc, nhiều vực sâu chia cắt, hoàn toàn không có đường nhánh hoặc đường hiện hữu để tiếp cận khu vực rừng. Việc san ủi, mở đường vận chuyển dọc tuyến mất rất nhiều thời gian, do tuyến chủ yếu nằm trên sườn núi, phải qua nhiều công đoạn mới tạo được đường. Trong quá trình đào còn gặp nhiều đá tảng kích thước lớn, phân bố rải rác, không liền khối, phải thực hiện nổ mìn phá đá từng tảng nên kéo dài thời gian thi công.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để bảo đảm yêu cầu tiến độ dự án và khắc phục thời gian chậm vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư, các địa phương, các đơn vị chủ rừng phối hợp rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với công tác giải phóng mặt bằng đoạn 1 và đoạn 3, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Ban Quản lý dự án, các địa phương và cơ quan liên quan sẽ hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại trong quý IV/2026 theo kế hoạch đề ra, bao gồm chi trả tiền bồi thường cho 18 trường hợp còn lại và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Đối với thi công phần tuyến đoạn 1 và đoạn 3 phải hoàn thành toàn bộ trong quý II/2027, đưa gần một nửa chiều dài tuyến vào khai thác, sử dụng độc lập, qua đó sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Đối với thi công đoạn 2, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các chủ rừng, đảm bảo mặt bằng rừng được bàn giao đến đâu tổ chức san ủi, mở đường đến đó để phục vụ vận chuyển lâm sản. Đồng thời, tổ chức khai thác đá tận dụng từ nền đào để cung cấp cho toàn tuyến, đảm bảo hoàn thành trong quý IV/2027.