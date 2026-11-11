Đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn học đường

Chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường Mầm non Hương Xoài, xã Yên Châu.

Có mặt tại bếp ăn Trường Mầm non Hương Xoài, xã Yên Châu từ sáng sớm, công tác tiếp nhận thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn cho trẻ được triển khai khẩn trương, bài bản và bảo đảm vệ sinh. Chị Vì Thị Hóa, nhân viên Công ty TNHH Khang Hòa Phát, đơn vị cung ứng suất ăn, cho biết: Mỗi ngày, thực phẩm được tiếp nhận vào khoảng 7 giờ sáng, có sự kiểm tra của đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên và phụ huynh. Thịt, cá, rau củ phải có hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm độ tươi mới được đưa vào chế biến. Thức ăn cho trẻ mầm non phải được băm nhỏ, nấu nhừ, nêm nếm phù hợp và lưu mẫu thức ăn hằng ngày theo quy định.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Hương Xoài có 29 nhóm, lớp với 695 học sinh, 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú. Cô giáo Đào Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/trẻ/tháng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, công khai phương án tổ chức bán trú và lựa chọn đơn vị cung ứng suất ăn bảo đảm năng lực, tư cách pháp nhân. Thực đơn được bố trí phù hợp với từng độ tuổi: Trẻ mẫu giáo có 1 bữa chính, 1 bữa phụ; trẻ nhà trẻ có 1 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày. Qua đó, góp phần bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, nâng cao sức khỏe, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

Kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến tại Trường Mầm non Hương Xoài, xã Yên Châu.

Còn tại Trường Tiểu học Yên Châu, trong tổng số 1.092 học sinh ở 1 trường chính, 2 phân hiệu và 3 điểm trường, hiện có hơn 450 em ăn bán trú. Nhà trường chủ động rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang bị tủ hấp cơm, nồi nấu chuyên dụng và khay đựng thức ăn phục vụ học sinh. Cô giáo Phạm Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Châu, chia sẻ: Học sinh tiểu học đang trong giai đoạn phát triển thể chất, cần được cung cấp đủ năng lượng cho học tập và vận động. Vì vậy, nhà trường phối hợp với phụ huynh xây dựng mức ăn 26.000 đồng/em/bữa trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình. Trong quá trình tổ chức ăn bán trú, nhà trường thực hiện lưu mẫu thức ăn chín trong 24 giờ, đồng thời lưu mẫu thực phẩm sống để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết. Qua theo dõi thể trạng định kỳ, tỷ lệ học sinh phát triển bình thường đạt từ 98,8% trở lên.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn, sự tham gia giám sát của phụ huynh cũng góp phần nâng cao tính công khai trong tổ chức bán trú. Anh Lò Văn Phúc, Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Yên Châu, cho biết: Ban đầu, phụ huynh chúng tôi cũng không khỏi lo lắng về nguồn gốc thực phẩm và điều kiện vệ sinh bếp ăn. Tuy nhiên, nhà trường đã phối hợp cùng Công ty TNHH Thành Phát công khai minh bạch thực đơn hằng tuần, niêm yết rõ đơn vị cung ứng và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi luân phiên kiểm tra. Trực tiếp giám sát, thấy thực phẩm đầu vào rất tươi sạch, bữa ăn nấu nóng sốt, đủ chất và các cô chăm sóc các con chu đáo, phụ huynh cũng yên tâm, tin tưởng khi gửi con ăn bán trú tại trường.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Tiểu học Yên Châu.

Đánh giá công tác tổ chức bán trú trên địa bàn, ông Trương Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Châu, thông tin: Ngay đầu năm học, xã đã chỉ đạo các trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn có tư cách pháp lý, đủ năng lực và cam kết thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các bếp ăn; yêu cầu nhà trường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú là nhiệm vụ cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, đơn vị cung cấp và phụ huynh. Sự công khai, minh bạch trong tổ chức và giám sát góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn xã Yên Châu.