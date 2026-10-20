Đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn học đường

Học sinh Trường Tiểu học Điện Biên Phủ ăn bữa trưa tại trường.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 406 trường, phân hiệu trường tổ chức bữa ăn tại trường cho 144.550 học sinh. Quy mô tổ chức bữa ăn lớn, trải rộng ở nhiều cấp học và địa bàn, đòi hỏi công tác quản lý, giám sát phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn UBND xã, phường và các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, theo cả hai hình thức; xác định rõ đơn vị cung cấp, tồn tại, nguy cơ, biện pháp khắc phục và người chịu trách nhiệm tại từng trường. Đồng thời, yêu cầu nhà trường phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trực tiếp giám sát việc tiếp nhận thực phẩm, suất ăn; kiểm tra số lượng, chất lượng, ghi chép đầy đủ khi giao nhận; không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc; lưu mẫu thức ăn; bảo đảm học sinh hưởng chính sách được ăn đủ định mức.

Năm học này, Trường Mầm non 7/5 (phường Điện Biên Phủ) có hơn 1.350 trẻ theo học. Với mục tiêu chăm sóc tốt từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, đảm bảo sức khỏe học sinh, nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn cho trẻ. Cô Kiều Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào. Tất cả nguyên liệu đều được nhập vào buổi sáng hàng ngày, nếu thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ trả lại đơn vị cung cấp. Đây là khâu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ đầu, bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến luôn tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng. Việc chế biến thực phẩm được nhà trường thực hiện đúng theo nguyên tắc một chiều. Thực đơn bữa ăn thay đổi hàng ngày phù hợp với khẩu vị của trẻ. Trong quá trình chế biến nhân viên bếp ăn tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như: Đội mũ, đeo găng tay chuyên dùng, tạp dề, đeo khẩu trang. Khu vực ăn của trẻ được đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát; thức ăn được lưu mẫu hàng ngày. Ban giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế, đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên giám sát, kiểm tra về định lượng bữa ăn, quy trình chế biến, chất lượng thực phẩm để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Điện Biên Phủ, năm học 2026 - 2027 có 3.734 học sinh, trong đó khoảng 2.500 em ăn trưa tại trường. Cô Lê Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để mỗi suất ăn đến với học sinh đều bảo đảm yêu cầu, trường nhập nguyên liệu tươi sống hàng ngày từ đơn vị cung ứng đã ký hợp đồng, không dùng thực phẩm đông lạnh. Khu vực chế biến được vệ sinh thường xuyên, trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết; việc nấu ăn, chia suất ăn thực hiện đảm bảo và đưa đến từng lớp học. Đặc biệt, nhà trường thực hiện công khai với cha mẹ học sinh về nguồn thực phẩm, thực đơn suất ăn, hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh qua bảng tin, nhóm liên lạc trực tuyến; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và đánh giá chất lượng bữa ăn.

Ở những trường có đông học sinh bán trú, việc chăm lo bữa ăn gắn chặt với nhiệm vụ nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và duy trì nền nếp học tập. Năm học này Trường PTDTBT Tiểu học Na Sang có hơn 2.550 học sinh, trong đó 1.100 học sinh ăn bán trú. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ đầu năm học. Thực phẩm chế biến đảm bảo an toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Khu vực chế biến và nấu ăn rộng rãi, vệ sinh thường xuyên, có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ nấu ăn. Khu vực ăn của học sinh được bố trí riêng với đầy đủ bàn ghế, khay ăn, quạt mát, tạo điều kiện để các em dùng bữa trong không gian sạch sẽ, thuận tiện.

Để đảm bảo bữa ăn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn xây dựng thực đơn, khẩu phần phù hợp với lứa tuổi, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn, hướng tới bảo đảm đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã đưa phân hệ “Bữa ăn học đường” lên cổng thông tin trường học để các trường cập nhật số học sinh ăn nội trú, bán trú, mức tiền ăn, đơn vị cung ứng thực phẩm, chế độ hỗ trợ và hình ảnh bữa ăn thực tế hàng ngày. Tính đến ngày 12/10/2026 đã có 299 trường, phân hiệu đăng tải 4.890 hình ảnh bữa ăn thực tế của học sinh. Các trường công khai thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm tại bảng tin và nhóm liên lạc với cha mẹ học sinh góp phần tăng tính minh bạch trong tổ chức bữa ăn. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp kiểm tra liên ngành về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn và sức khỏe học sinh trong các trường học.