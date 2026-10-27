Đảm bảo an toàn bữa ăn học đường

Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng) kiểm soát chặt bữa ăn bán trú qua việc xác minh pháp lý đơn vị cung cấp, giám sát quy trình tiếp nhận, sơ chế và bảo quản nguyên liệu. Ảnh: PV

Thực tế tại Thái Nguyên thời gian qua cho thấy những nguy cơ đáng lo ngại. Ngày 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án “Đưa, nhận hối lộ” liên quan đến hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành và một số trường học.

Tháng 6-2026, Công an tỉnh phát hiện đường dây buôn bán, sử dụng thịt lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi để chế biến thực phẩm, khởi tố 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tháng 9-2026, một đường dây kinh doanh, tiêu thụ loại thịt lợn nhiễm bệnh này tiếp tục bị phát hiện, triệt phá.

Những vụ việc trên cho thấy nguy cơ vi phạm có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu mua, sơ chế, bảo quản đến vận chuyển, cung cấp thực phẩm. Nếu lựa chọn nhà cung cấp thiếu chặt chẽ, kiểm tra chỉ dựa vào hồ sơ, thực phẩm không bảo đảm an toàn có thể lọt vào bếp ăn trường học.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/10/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 13302/UBND-NC về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp vào các cơ sở giáo dục.

Văn bản yêu cầu ngăn chặn các hành vi gian lận chất lượng, cắt xén khẩu phần ăn, nâng khống giá nguyên liệu, thông đồng lựa chọn nhà cung cấp, làm giả hồ sơ và bao che sai phạm.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì kiểm tra liên ngành tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học, cơ sở chế biến suất ăn sẵn và các đơn vị cung cấp thực phẩm, hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường kiểm tra tư cách pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu trước khi ký hợp đồng.

Công an tỉnh tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm. Chính quyền cấp xã, phường và người đứng đầu cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát.

Việc triển khai cần đi vào thực chất, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan. Hồ sơ đầy đủ chưa đủ để khẳng định thực phẩm an toàn; hợp đồng đã ký cũng không đồng nghĩa với việc hoàn thành trách nhiệm kiểm soát.

Nhà trường cần giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến, nghiệm thu; công khai thực đơn, mức tiền ăn, đơn vị cung cấp, đồng thời kiểm tra chất lượng và định lượng suất ăn. Khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu bất thường, phải dừng sử dụng, bảo quản hiện trạng và thông báo cho cơ quan chức năng.

Phụ huynh cần được cung cấp thông tin, tạo điều kiện phản ánh về bữa ăn của con em mình. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý giúp phát hiện, xử lý kịp thời những bất cập.

An toàn bữa ăn học đường đòi hỏi sự kiểm tra thường xuyên, lựa chọn nhà cung cấp đủ điều kiện và trách nhiệm rõ ràng khi xảy ra sai phạm. Mỗi suất ăn cần được bảo đảm bằng sự cẩn trọng trong từng khâu. Đây là yêu cầu thiết thực để bảo vệ sức khỏe học sinh và giữ gìn niềm tin của phụ huynh.