Đảm bảo an toàn bay khi khai thác trở lại Cảng hàng không Cà Mau

Nhân viên Trạm Radar Cảng hàng không Cà Mau kiểm tra tín hiệu trước khi đưa vào khai thác trở lại.

Theo Ban giám đốc Cảng hàng không Cà Mau, dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau thi công với nhiều công đoạn quan trọng, tiến độ thi công ngắn nhưng đòi hỏi đảm bảo chất lượng an toàn bay. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, điều kiện thời tiết có mưa nhiều; cùng với một số loại vật liệu xây dựng khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục công trình. Mặc dù vậy, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã tập trung nguồn lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công với phương châm an toàn chất lượng bay là trên hết.

Đại diện Ban giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết, đến nay các hạng mục xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành, hệ thống cơ điện và trang thiết bị nhà ga đã được lắp đặt, đang trong quá trình chạy thử. Đối với khu bay, các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ đang được tập trung triển khai, hoàn thiện theo kế hoạch. hiện nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Hoàn chỉnh hạng tầng hệ thống điện, âm thanh tại nhà ga Cảng hàng không Cà Mau.

Tuy nhiên, để đảm bảo tuyệt đối chất lượng an toàn bay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV), cùng ban quản lý dự án quyết định lùi thời gian đưa vào khai thác đến ngày 18/12/2026 (trước đó dự kiến khai thác trở lại 29/11/2026). Việc lùi thời gian khai thác nhằm giúp đơn vị thi công có thêm thời gian xử lý hoàn thiện đồng bộ các hạng mục, chạy thử nghiệm và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng chính, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và các công trình phụ trợ; đồng thời tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn trước khi đưa Cảng vào khai thác trở lại.

Đại diện Cảng hàng không Cà Mau cũng cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình và hệ thống trang thiết bị. Đồng thời, việc xúc tiến, thu hút các hãng hàng không mở các đường bay đến Cảng hàng không Cà Mau, góp phần tăng cường kết nối hàng không, phát huy hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thi công bãi đỗ xe tại nhà ga Cảng hàng không Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, để đảm bảo cho việc khai thác trở lại Cảng hàng không Cà Mau, tỉnh đã làm việc với các hãng bay triển khai thực hiện các đường bay như: Cà Mau – Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau - Hà Nội… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, du khách đến với Cà Mau tìm kiếm cơ hội đầu tư, tham quan nghỉ dưỡng.

“Trước mắt, UBND tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Hãng hàng không Vietjet, dự kiến triển khai khai thác đường bay Hà Nội – Cà Mau và ngược lại, với tần suất khai thác từ 3 chuyến/tuần, trong các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, loại tàu bay A320, A321 vận chuyển từ 180 – 186 hành khách/chuyến, nhằm kết nối du khách các miền trong cả nước và du khách nước ngoài đến với vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc” – lãnh đạo tỉnh Cà Mau thông tin.

Thảm nhựa các hạng mục cuối cùng của Cảng hàng không Cà Mau.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thông tin thêm, theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương). Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Dự án không chỉ là công trình trọng điểm mà còn góp phần tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đẩy mạnh giao thương kết nối của tỉnh Cà Mau với các tỉnh thành trong cả nước.