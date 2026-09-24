Đảm bảo an ninh vụ xét xử Công ty GFDI lừa đảo, với quy mô hơn 8.700 người

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty GFDI, được tổ chức ở 3 điểm cầu, gồm: điểm trực tiếp (trung tâm) tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày. Việc tổ chức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 địa điểm nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động xét xử, tạo điều kiện để số lượng lớn bị hại, đương sự và người tham gia tố tụng có thể tham dự, tiếp cận quá trình xét xử.

Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT phiên tòa

Trước đó, ngày 23/9, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT phiên tòa. Lãnh đạo CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với TAND TP rà soát kỹ từng khâu trong quá trình tổ chức phiên tòa, kiểm soát an ninh chặt chẽ vòng trong, vòng ngoài; từ công tác trích xuất, dẫn giải bị cáo, bảo đảm an ninh tại khu vực xét xử đến bố trí chỗ ngồi, hướng dẫn, tiếp đón bị hại và những người tham gia tố tụng; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần để phiên tòa diễn ra nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận, với khoảng 7.100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. CATP Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ phiên tòa, tập trung vào các địa điểm xét xử, điểm cầu truyền hình trực tuyến và các tuyến, khu vực liên quan.

Lực lượng Công an cũng chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối, kích động, ảnh hưởng đến ANTT tại khu vực xét xử. Các phương án cũng được xây dựng theo hướng chủ động dự báo, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến ANTT, cháy, nổ, y tế, tập trung đông người hoặc các tình huống đột xuất khác, không để bị động, bất ngờ.

Như Ban Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin, tháng 11/2024, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) – Tổng Giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà – Giám đốc và Trần Thị Kiều Trang – Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch của Công ty GFDI cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI

Công ty GFDI (trụ sở tại Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố). Từ tháng 5/2018 đến lúc bị khởi tố, GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của người dân để “đầu tư vào các dự án sinh lời”. Lãnh đạo, nhân viên Công ty GFDI chiếm đoạt của hơn 7.500 người với hơn 3.700 tỷ đồng.