Sáng 21/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Để bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ sự kiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở xây dựng, triển khai đồng bộ phương án bảo vệ từ sớm, từ xa.

Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Theo đó, các lực lượng tổ chức khảo sát thực địa, bố trí quân số tại khu vực sân khấu chính, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nơi tập kết các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ và những tuyến phố phụ cận. Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai hệ thống barie, lập chốt kiểm soát và duy trì tuần tra khép kín, không để xảy ra tình huống phức tạp về ANTT.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu, lực lượng Công an tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng nơi đông người để trộm cắp, móc túi; kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng, gian hàng trưng bày.

Công tác bảo đảm trật tự đô thị, sắp xếp điểm trông giữ phương tiện và kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng được tăng cường, góp phần duy trì không gian tổ chức sự kiện văn minh, an toàn.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an các phường triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Trong các ngày 18, 19 và 20/11, lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn phương tiện, bảo đảm giao thông phục vụ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chương trình.

Lực lượng Công an TP. Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ khai mạc.

Từ sáng sớm ngày 21/11, 100% quân số các tổ công tác Cảnh sát giao thông được bố trí tại những nút giao trọng điểm, thực hiện nhiệm vụ đón dẫn, bảo vệ các đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự lễ khai mạc. Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực hồ Hoàn Kiếm, cán bộ, chiến sĩ tích cực hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình phân luồng, kịp thời giải tỏa ùn tắc cục bộ, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các lực lượng tham gia bảo vệ duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm; vừa bảo đảm ANTT, vừa tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động của “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, trưng bày, giới thiệu làng nghề và di sản văn hóa.

Công an TP. Hà Nội tiếp tục duy trì chế độ trực ban, trực chiến, bám sát địa bàn, chủ động triển khai các phương án bảo vệ, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ chuỗi sự kiện, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện.