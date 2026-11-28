Phóng viên: Thưa ông, sau khi hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, bức tranh du lịch của tỉnh Tuyên Quang mới đã thay đổi căn bản. Trong bối cảnh đó, yếu tố an ninh, an toàn giữ vai trò như thế nào đối với mục tiêu phát triển du lịch bền vững?

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực

Hiệp hội du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Đình Tâm: Cuộc sáp nhập hành chính năm 2025 không chỉ là phép cộng cơ học về diện tích mà đã tạo nên một thực thể du lịch mới mang tầm vóc quốc tế. Tỉnh Tuyên Quang hôm nay hội tụ đầy đủ các dòng sản phẩm bổ trợ lẫn nhau: từ du lịch lịch sử cách mạng tại Tân Trào, sinh thái hồ Na Hang - Lâm Bình và Lễ hội Thành Tuyên ở phía Nam, đến kỳ quan Cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng - sông Nho Quế, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và bản sắc văn hóa Lô Lô Chải ở phía Bắc.

Khi tỉnh xác định du lịch xanh là trục phát triển giai đoạn 2025 - 2035 dựa trên ba giá trị cốt lõi là thiên nhiên, văn hóa và con người, an ninh và an toàn chính là “nền móng cứng” để mọi chiến lược quảng bá có giá trị thực chất. Với du khách hiện đại, đặc biệt là dòng khách quốc tế ưa khám phá, cảm giác an tâm luôn là tiêu chí sàng lọc đầu tiên.

Chỉ một sự cố mất an toàn trên cung đường đèo, một vụ chặt chém dịch vụ hay bất ổn trật tự tại lễ hội đều có thể lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm tổn hại thương hiệu chung của toàn tỉnh. Vì vậy, bảo đảm an ninh đã vượt khỏi khuôn khổ giữ gìn trật tự đơn thuần để trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi và điều kiện tiên quyết giúp du lịch Tuyên Quang tăng trưởng dài hạn.

Phóng viên: Không gian địa lý trải dài từ vùng Trung du đến tuyến biên giới cực Bắc chắc chắn kéo theo nhiều biến số mới. Theo ông, đâu là những thách thức an ninh đặc thù nhất mà ngành du lịch Tuyên Quang đang đối mặt hiện nay?

Ông Nguyễn Đình Tâm: Nhìn từ góc độ quản trị rủi ro, Tuyên Quang sau sáp nhập đang đối mặt với ba nhóm thách thức an ninh đan xen, phức tạp hơn nhiều so với trước đây.

Thứ nhất là bài toán an ninh biên giới và quản lý khách nước ngoài. Sau hợp nhất, Tuyên Quang có các điểm đến nổi tiếng nằm sát vành đai biên giới như Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Đồng Văn... Lượng khách quốc tế đổ về trải nghiệm văn hóa bản địa và các mùa lễ hội như Hoa Tam giác mạch tăng nhanh, đòi hỏi công tác quản lý lưu trú, kiểm soát hoạt động tự phát ở khu vực nhạy cảm phải chặt chẽ nhưng vẫn giữ được sự thân thiện, thông thoáng.

Thứ hai là an toàn giao thông trên địa hình hiểm trở và đường thủy nội địa. Loại hình du lịch trải nghiệm trên các cung đèo dốc như Mã Pì Lèng cùng hoạt động tàu thuyền tại sông Nho Quế, hồ sinh thái Na Hang tiềm ẩn rủi ro cao, nhất là vào mùa mưa lũ, sạt lở.

Thứ ba là nguy cơ mất an ninh kinh tế và lừa đảo trên không gian mạng. Thời gian qua, cơ quan công an tỉnh đã phải cảnh báo, xử phạt tình trạng tổ chức tour du lịch “chui” không giấy phép, chào bán dịch vụ giá rẻ bất thường hoặc lừa chuyển tiền đặt cọc trực tuyến. Cuối cùng là áp lực kiểm soát đám đông, phòng cháy chữa cháy và trật tự xã hội cục bộ vào dịp cao điểm như Lễ hội Thành Tuyên khi hàng vạn du khách tập trung cùng lúc.

Tuyên Quang là địa điểm du lịch được bạn bè quốc tế ưa thích.

Phóng viên: Thưa ông, bên cạnh trật tự xã hội hay an toàn giao thông, Tuyên Quang sau sáp nhập còn sở hữu kho tàng di sản và mạng lưới làng du lịch cộng đồng rất phong phú. Theo ông, bài toán an ninh văn hóa và bảo vệ bản sắc điểm đến trước áp lực thương mại hóa cần được nhìn nhận ra sao?

Ông Nguyễn Đình Tâm: Trong phát triển du lịch bền vững, khái niệm an ninh không chỉ dừng lại ở phòng ngừa tội phạm hay đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, mà còn bao hàm an ninh văn hóa và bảo vệ tính toàn vẹn của không gian di sản. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm với Tuyên Quang trong giai đoạn bứt phá hiện nay.

Tỉnh Tuyên Quang mới hội tụ nhiều không gian văn hóa bản địa đặc sắc, từ các bản làng người Tày, Dao, Pà Thẻn tại Thượng Lâm, Hồng Thái, Na Hang đến Lô Lô Chải, Đồng Văn, Hoàng Su Phì cùng nhiều lễ hội truyền thống. Khi dòng khách đổ về ngày càng đông, sức ép lợi nhuận dễ dẫn tới xây dựng cơ sở lưu trú tự phát làm phá vỡ cảnh quan, bê tông hóa kiến trúc truyền thống hoặc sân khấu hóa, thương mại hóa quá mức các nghi lễ dân gian để chiều lòng du khách.

Đáng lo ngại hơn là nguy cơ xung đột văn hóa và sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào những bản làng vùng cao vốn yên bình nếu mô hình homestay phát triển nóng, thiếu định hướng. Khi bản sắc bị phai nhạt, điểm đến sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh cốt lõi nhất. Do đó, giữ vững an ninh văn hóa đòi hỏi phải siết chặt quy hoạch vùng lõi di sản, áp dụng bộ quy tắc ứng xử văn minh cho cả du khách lẫn chủ cơ sở, đồng thời hỗ trợ người dân bảo tồn kiến trúc, phong tục như nền tảng sinh kế bền vững.

Phóng viên: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành điểm đến xanh, an toàn trong giai đoạn 2025 - 2030, theo ông, địa phương cần ưu tiên những nhóm giải pháp đột phá nào?

Ông Nguyễn Đình Tâm: UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND triển khai Đề án “Bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2025 - 2030” là bước đi rất kịp thời. Để đề án phát huy hiệu quả thực chất, cần tập trung vào ba giải pháp trọng tâm.

Đầu tiên là chuyển đổi số trong quản trị an ninh điểm đến. Tỉnh cần vận hành đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, yêu cầu các cơ sở lưu trú cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác nhằm nắm chắc dòng khách nội địa và quốc tế theo thời gian thực. Bên cạnh đó, nên mở rộng hệ thống camera thông minh tại các nút giao trọng yếu, đèo dốc, bến thủy và tích hợp nút cảnh báo khẩn cấp đa ngôn ngữ trên nền tảng du lịch số.

Thứ hai là siết chặt kỷ cương thị trường dịch vụ gắn với minh bạch thông tin. Cơ quan chức năng cần công khai danh sách đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú đủ điều kiện pháp lý; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi kinh doanh không phép, chèo kéo hay trục lợi để làm sạch môi trường du lịch.

Cuối cùng và bền vững nhất là xây dựng thế trận “mỗi người dân là một đại sứ an toàn”. Khi đồng bào các dân tộc tại Tân Trào, Nà Hang, Hoàng Su Phì hay Đồng Văn trực tiếp hưởng lợi từ du lịch cộng đồng, chính họ sẽ là lực lượng nòng cốt giữ gìn bình yên, bảo vệ di sản và lan tỏa hình ảnh một Tuyên Quang mến khách, văn minh và an toàn tuyệt đối.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Duy

(Thực hiện)