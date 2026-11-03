Đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác hỗ trợ người yếu thế, không để các đối tượng xấu lợi dụng

Tại điểm cầu Công an TPHCM, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì; cùng dự có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội không ngừng được hoàn thiện, mở rộng phạm vi bao phủ; công tác Công an tham gia bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế có nhiều chuyển biến rõ nét, thực chất. Tuy vậy, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; một bộ phận người yếu thế còn đối mặt với nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Hội thảo nằm trong các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 22, ngày 13/2/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Ban tổ chức đã nhận được 82 báo cáo tham luận của Công an các đơn vị, địa phương và các nhà khoa học.

Tại hội thảo, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, tính đến ngày 01/4/2026, cả nước có 7,1 triệu người trên 70 tuổi, khoảng 7 triệu người khuyết tật, hơn 1,15 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 2.122 trường hợp chưa xác định được quốc tịch. Các nhóm này rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng; một số người sống một mình, di cư đi lao động, gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống.

Điểm cầu Công an TPHCM tham dự hội thảo.

Theo đại diện C06, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; điểm cần nhận diện không chỉ nằm ở chính sách, mà quản lý bằng dữ liệu mới là khâu cốt lõi. Hiện dữ liệu dân cư, dữ liệu an sinh còn được quản lý phân tán ở nhiều ngành, nhiều cấp, chưa được chuẩn hóa, làm sạch. C06 đề xuất quản lý hồ sơ dữ liệu theo từng người, lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử làm nền tảng để xác thực đúng người, đúng hộ; chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu người yếu thế theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, gắn trách nhiệm cho từng cơ quan tạo lập dữ liệu.

Một tham luận khác cảnh báo nguy cơ hoạt động tài trợ cho các hội nghị, hội thảo liên quan đến người yếu thế bị lợi dụng. Nếu thiếu công khai, minh bạch và cơ chế kiểm tra phù hợp, tài trợ có thể bị dùng để lựa chọn thông tin một chiều, áp đặt điều kiện; qua đó bóp méo số liệu, quy kết từ trường hợp cá biệt, các đối tượng có thể làm sai lệch nhận thức xã hội và cách nhìn của cộng đồng quốc tế về chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, từ đó xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì tại điểm cầu Công an TPHCM.

Tham luận đề xuất làm rõ nguồn kinh phí, điều kiện tài trợ, thành phần diễn giả của các hội thảo; lực lượng Công an chủ động nhận diện thủ đoạn lợi dụng tài trợ để xâm phạm an ninh, trật tự, nhưng không xử lý thuần túy bằng biện pháp an ninh những vấn đề cần giải quyết bằng đối thoại hoặc hoàn thiện chính sách.

Các tham luận còn đề cập hoạt động an sinh, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo; phòng ngừa tội phạm cho người yếu thế trên không gian mạng, khi nhóm này thiếu thông tin chính thống và kỹ năng số, dễ bị các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước lợi dụng; kinh nghiệm quốc tế trong bảo đảm an sinh xã hội.

Theo báo cáo đề dẫn, hội thảo nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về người yếu thế, hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng tầm công tác Công an trong bảo đảm an ninh con người, hỗ trợ, bảo trợ người yếu thế.