Đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội

Lực lượng công an giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát lượng người và xe trên tuyến Quốc lộ 4C.

Siết chặt tuần tra, kiểm soát

Quốc lộ 4C là tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo kết nối các xã thuộc khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời có hoạt động vận tải hành khách tương đối lớn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch. Với đặc thù địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đoạn đường quanh co, dốc cao, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lễ hội khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Xác định rõ yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Trên tuyến Quốc lộ 4C, các tổ công tác được bố trí thường trực 24/24 giờ, duy trì tuần tra liên tục, tập trung kiểm tra phương tiện vận tải hành khách. Song song với công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền pháp luật đến 100% chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị du lịch, lữ hành, cho thuê xe chở khách.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, từ đầu năm, lực lượng đã kiểm soát gần 9.000 lượt phương tiện vận tải hành khách, xử lý 1.770 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt dự kiến trên 1, 2 tỷ đồng. Riêng trên tuyến Quốc lộ 4C, từ ngày 15-7 đến nay, đã xử lý 84 trường hợp phương tiện vận tải hành khách.

Thượng tá Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, cho biết: Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, hướng dẫn đến phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe có chuyển biến tích cực. Các hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn như chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, chở quá số người cho phép, kinh doanh vận tải không đủ điều kiện hay tranh giành khách từng bước được kiểm soát. Đặc biệt, việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở còn giúp lái xe nâng cao nhận thức về đặc điểm địa hình trên Quốc lộ 4C, chủ động phòng ngừa rủi ro khi lưu thông.

Đảm bảo an ninh tại các xã trọng điểm

Không chỉ trên những cung đường dẫn lên Cao nguyên đá, tại các xã dọc Quốc lộ 4C như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, nơi tập trung nhiều điểm tham quan và hoạt động du lịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, trong lễ hội hoa Tam giác mạch, các phương án đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đặt ra yêu cầu về quản lý địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Trước thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, Công an xã Đồng Văn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế. Trọng tâm là nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra tại khu vực đông người, các điểm tham quan, nơi tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch; phối hợp phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh với du khách được chú trọng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được khuyến khích thực hiện đúng quy định, niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, gây mất thiện cảm đối với du khách.

Đồng chí Giàng Mí Xá, Trưởng Công an xã Đồng Văn cho biết: Công an xã xác định bảo đảm an ninh trật tự trong mùa lễ hội là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đơn vị tập trung nắm tình hình từ cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động các phương án xử lý tình huống, đồng thời phối hợp với chính quyền và các lực lượng liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, du khách tham gia các hoạt động lễ hội an toàn, văn minh.

Sự chủ động của lực lượng Công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa lễ hội. Giữ vững an toàn giao thông, phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường du lịch thân thiện không chỉ góp phần để mùa lễ hội diễn ra an toàn mà còn lan tỏa hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng, du lịch Tuyên Quang nói chung trong lòng du khách.