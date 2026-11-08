Đảm bảo an ninh năng lượng, tháo gỡ vướng mắc phát triển điện lực

Đại biểu Phạm Văn Thịnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trả lời phóng viên báo Tin tức và Dân tộc bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Viết Tôn

Để hiểu rõ chủ trương này, bên hành lang Quốc hội, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Thịnh, Đại biểu Quốc hội về những nỗ lực của địa phương đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định nguồn điện phục vụ đầu tư tại Bắc Ninh.

Thưa ông, chủ trương giải quyết các dự án điện, trong đó phát triển điện mặt trời áp mái được Bắc Ninh triển khai như thế nào?

Nhìn ở góc độ cơ quan quản lý, thành phố đã chủ động đẩy nhanh các dự án liên quan đến lưới và nguồn điện trong thẩm quyền của mình.

Các dự án nguồn và lưới điện được ưu tiên luồng xanh giải quyết nhanh. Mọi vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư đều được tháo gỡ. Lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo rất quyết liệt và kiểm điểm những công việc này hàng tuần đối với dự án còn vướng mắc và hàng tháng đối với các dự án tổng thể.

Thành phố cũng công bố những khu vực khó khăn về nguồn điện để người dân biết, trên cơ sở đó định hướng cách thức sử dụng cho phù hợp và đặc biệt quan tâm đến chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái. Bởi việc phát triển điện mặt trời áp mái sẽ giúp cho việc ổn định hệ thống lưới điện và đáp ứng được nguồn điện tăng nhanh trong ngắn hạn.

Thực tế đối với Bắc Ninh, việc phát triển điện mặt trời áp mái đã đạt được khoảng trên 400 MW. Có những thời điểm, điện mặt trời áp mái chiếm khoảng 10% về công suất và chiếm 6% về sản lượng điện. Đây là nhân tố rất quan trọng góp phần ổn định và đáp ứng được nhu cầu tăng phụ tải nhanh trong thời gian qua tại địa phương.

Như ông vừa trao đổi, để đảm bảo an ninh năng lượng, theo ông thời gian tới, Quốc hội cần có chính sách và cơ chế giám sát như thế nào để đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế?

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ những cơ chế rất thông thoáng trong việc phát triển nguồn điện và lưới điện. Ờ và trong đó thì có cả phát triển điện mặt trời ờ mái nhà.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận và sẽ thông qua Luật Điện lực sửa đổi. Các nội dung của Luật Điện lực sửa đổi lần này đã cơ bản tháo gỡ được những điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển nguồn điện, quản lý hợp đồng mua bán điện, giá điện, phát triển nguồn năng lượng mới. Những cơ chế đặc thù để triển khai các dự án về nguồn điện cũng như lưới điện trong trình tự đầu tư, xây dựng cũng được tháo gỡ. Nhiều trường hợp được phép triển khai theo thủ tục rút gọn.

Khi có cơ chế chính sách để phát triển, cả nước sẽ có nguồn điện ổn định, hệ thống lưới điện tốt.

Về vai trò giám sát, Quốc hội sẽ tập trung vào những nội dung giám sát sau: Một là về quy hoạch điện. Hai là các vấn đề liên quan đến triển khai các dự án nguồn và dự án lưới điện khi đã có chính sách của Quốc hội, cũng như Chính phủ đã tháo gỡ về thủ tục đầu tư. Ba là việc thực hiện các hợp đồng mua bán điện, đây là những nội dung mà Quốc hội cần phải giám sát.

Còn một câu chuyện nữa, đó là linh hoạt trong việc sử dụng các nguồn điện cũng như thị trường mua bán điện cạnh tranh. Đây là một yếu tố rất quan trọng.

Thông qua giám sát, Quốc hội sẽ tiếp tục nắm bắt được những vướng mắc cũng như các chủ thể tham gia vào thị trường mua bán điện để từ đó sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Việc Quốc hội thông qua Luật Điện lực sửa đổi, cũng như chính sách điều hành tại địa phương, ông có kỳ vọng gì thời gian tới trong việc bảo đảm an ninh năng lượng?

Việc điều hành của Chính phủ, cũng như các cơ chế được tháo gỡ khi Quốc hội thông qua Luật, hệ thống điện của Việt Nam sẽ ổn định hơn.

Đặc biệt đối Bắc Ninh là địa phương đang có độ mở lớn của sự phát triển, việc tăng phụ tải là rất lớn và được các nhà đầu tư đánh giá rất tích cực. Chúng tôi đảm bảo rằng các dự án đầu tư tại địa phương đều được đảm bảo nguồn điện ổn định và chất lượng để các doanh nghiệp, nhà máy có thể hoạt động liên tục và không bao giờ xảy ra sự cố rủi ro về mất điện.

Cùng với những cơ chế chính sách mới này, tôi cho giá rằng chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo được an ninh nguồn điện một cách vững chắc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!