Đảm bảo an ninh cho Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam
Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Sáng 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 đã chính thức khởi động. Để sự kiện văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt này diễn ra an toàn, trọn vẹn, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ xuyên suốt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-bao-an-ninh-cho-le-khai-mac-ngay-van-hoa-viet-nam-246261121202813163.htm