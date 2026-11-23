Đảm bảo an ninh cho chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam"
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh cho sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông; đồng thời phối hợp rà soát khu vực tổ chức, kiểm soát thiết bị bay không người lái và các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chương trình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-bao-an-ninh-cho-chuong-trinh-nghe-thuat-muon-sac-viet-nam-246261123211236789.htm