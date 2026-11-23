Thực phẩm bẩn dễ dàng len lỏi vào bữa ăn hằng ngày nếu khâu giám sát nguồn cung bị bỏ ngỏ, nhất là tại các bếp ăn tập thể nơi rủi ro có thể tác động đến nhiều người cùng lúc. Thực tế vi phạm thời gian qua đặt ra yêu cầu chặn đứng từ gốc – ngay từ sản xuất, kinh doanh – thông qua sự vào cuộc thường xuyên của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cùng việc làm rõ trách nhiệm các đơn vị chế biến, cung cấp.