Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại 3 vị trí cửa ra, vào khu vực sân khấu Lễ khai mạc.

Lực lượng chức năng chỉ cho người có thẻ hợp lệ của Ban Tổ chức vào khu vực dành cho đại biểu; đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn đại biểu vào đúng vị trí đã sắp xếp, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, lộn xộn.

Bên cạnh công tác phân luồng và kiểm soát đại biểu, công tác bố trí không gian cho khối quần chúng cũng được đặc biệt chú trọng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Công ty Việt Phượng 999 về vị trí của khối quần chúng nhân dân (mặc trang phục các dân tộc tỉnh Thái Nguyên), bảo đảm tính trang trọng, mỹ quan và không làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của các đoàn đại biểu.

Cùng với đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự do Công an tỉnh làm đầu mối chủ trì. Công an tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra an ninh tại các cửa ra, vào khu vực tổ chức Lễ khai mạc; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để kiểm soát các vật dụng mang vào khu vực.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời và nhân dân.

Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên; Trung tâm Thông tin và Dịch vụ sự nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đại biểu, khách mời và nhân dân các quy định bảo đảm an ninh, an trật tự giao thông khi tham dự Lễ khai mạc; khuyến cáo người dân không mang vào khu vực tổ chức Lễ khai mạc các loại vũ khí, vật dụng có thể gây sát thương; chất phát nổ, động vật, chất kích thích, thuốc lá, thuốc lá điện tử…

UBND phường Phan Đình Phùng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam khẩn trương làm việc với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại cửa hàng Mixue (trên khu vực thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng), để thống nhất phương án tạm dừng kinh doanh từ 13h ngày 30/10/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng triển khai nghiệp vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực tổ chức sự kiện.