Đảm bảo an ninh, an toàn để sân bay Long Thành sẵn sàng khai thác

Chủ động phối hợp bảo vệ công trình trọng điểm quốc gia

Sự kiện khai thác sân bay Long Thành đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng hàng không quốc gia. Khi đưa vào khai thác, sân bay Long Thành sẽ trở thành đầu mối giao thông hàng không có quy mô lớn, với sự tham gia hoạt động của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng chức năng và lượng lớn hành khách, người lao động. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh hàng không, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, các phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), ứng phó khẩn nguy hàng không phải được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm khả năng phối hợp, xử lý nhanh chóng, hiệu quả đồng bộ, quyết tâm không để xảy ra bị động, bất ngờ khi sân bay chính thức vận hành.

Lực lượng phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn ở sân bay Long Thành.

Vì vậy, ngày 5/11 vừa qua Công an TP Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thống nhất quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT, an ninh, an toàn hàng không, PCCC, CNCH và ứng phó khẩn nguy hàng không tại cảng, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, chủ động xây dựng phương án và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, nhất là khi sân bay chuyển từ giai đoạn xây dựng sang khai thác, vận hành.

Trước yêu cầu trên, Công an TP Đồng Nai đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có lực lượng An ninh kinh tế và Đồn Công an cảng tăng cường phối hợp với ACV, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan triển khai công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa. Qua đó, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Các lực lượng cũng chú trọng bảo đảm an ninh công nhân, an ninh môi trường, quản lý chặt địa bàn, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ công trình.

Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị phối hợp kiểm tra hệ thống PCCC tại sân bay.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đề nghị các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ACV và các đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực, đối tượng. Đồng thời duy trì cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin, kịp thời nhận diện những vấn đề có thể tác động đến ANTT, an ninh hàng không để chủ động tham mưu giải quyết ngay từ sớm, từ cơ sở.

Trong đó, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ cảng hàng không kiểm soát địa bàn, bảo vệ mục tiêu, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các hoạt động tại sân bay. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ mục tiêu, PCCC, CNCH và ứng phó các tình huống khẩn nguy hàng không; tổ chức kiểm tra, diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn

Cùng với sự chủ động của các lực lượng chức năng tại địa phương, công tác kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại sân bay cũng đang được triển khai ở cấp bộ, ngành. Đây là bước chuẩn bị cần thiết nhằm đánh giá toàn diện mức độ đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn trước khi sân bay chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Các đơn vị ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho sân bay Long Thành.

Gần đây Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại sân bay Long Thành trước thời điểm đưa vào khai thác. Hội nghị nhằm tập trung đánh giá tình hình triển khai các mặt công tác, rà soát những điều kiện cần thiết, nhận diện các tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không và kinh tế - xã hội đất nước. Việc đưa công trình vào khai thác không chỉ đòi hỏi tiến độ hoàn thành các hạng mục xây dựng mà còn phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về ANTT, an toàn hàng không. Trong đó, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị khai thác cảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kiểm tra các hạng mục ở khu vực nhà ga hành khách.

Vì vậy lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rà soát thực chất, toàn diện các mặt công tác; xác định rõ những nội dung còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục cụ thể. Việc đánh giá phải căn cứ vào tình hình thực tế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an ninh, an toàn hàng không trước khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác, tuyệt đối không vì yêu cầu tiến độ mà xem nhẹ hoặc bỏ qua những điều kiện cần thiết.

Với tính chất là công trình trọng điểm quốc gia, sân bay Long Thành đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó bảo đảm ANTT, an toàn hàng không phải được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Việc chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa; thường xuyên kiểm tra, hoàn thiện phương án bảo vệ và nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc để sân bay vận hành an toàn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không và bảo vệ an ninh quốc gia.