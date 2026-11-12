Đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở tạm giam trong mùa cao điểm mưa bão

Đại tá Võ Thị Trinh kiểm tra khu vực tạm giữ, tạm giam.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, chế độ ăn, ở, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện các quy trình, quy định trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị giam giữ. Đồng thời, kiểm tra công tác thường trực, tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ và việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Đại tá Võ Thị Trinh dõi theo hệ thống camera trung tâm của Phân trại Tạm giam Điện Bàn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận Phân trại Tạm giam Điện Bàn đã quan tâm triển khai các mặt công tác quản lý giam giữ, duy trì thực hiện các quy trình, chế độ công tác theo quy định; chú trọng công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng lưu ý đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát và thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tá Võ Thị Trinh đề nghị Phân trại tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy trình công tác trong quản lý giam giữ; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ người bị tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra bị động, bất ngờ, vi phạm nội quy hoặc mất an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ. Đồng thời, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị giam giữ theo quy định.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ mưa lớn và ngập lụt, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu đơn vị chủ động rà soát, xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Chú trọng kiểm tra hệ thống thoát nước, cơ sở vật chất, các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; có phương án bảo vệ hồ sơ, tài liệu, tài sản và di chuyển người bị tạm giữ, tạm giam khi cần thiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.