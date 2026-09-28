Đảm bảo "6 rõ" để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị liên quan.

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh báo cáo tình hình thực hiện dự án

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 18 đến ngày 24/9, các đơn vị đã tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn (cũ). Cụ thể, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đã đo đạc kiểm đếm đối với 17 hộ, tổng diện tích là 10.086,3 m2. UBND phường Đông Kinh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hệ thống đường điện phục vụ công tác GPMB dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư tái định cư thành phố với tổng số tiền trên 10,3 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã ban hành văn bản trả lại 14 hồ sơ kiểm đếm bắt buộc chưa đủ căn cư pháp lý để ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, đề nghị Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị rà soát, bổ sung theo quy định. Đồng thời, các đơn vị trên đã rà soát lại kết quả kiểm định chất lượng công trình của Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng Lạng Sơn.

Lũy kế đến ngày 24/9, phường Đông Kinh đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 512 gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư với tổng diện tích 23,33 ha. Công tác đo đạc, kiểm đếm dự án được 427 trong tổng số 512 hộ và 2 tổ chức với diện tích 13,89 ha.

Về tái định cư, các đơn vị đã ban hành quy chế và tổ chức bốc thăm ô đất cho 26 gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ thi công dự án

Trong công tác thi công, chủ đầu tư và nhà thầu cơ bản hoàn thành lắp đặt hệ thống hào kỹ thuật, thoát nước mưa, nước thải đối với đoạn 200 m đầu tuyến. Đối với đoạn tiếp theo từ đường Chu Văn An đến ngõ 148 Phai Vệ, đơn vị thi công đang tổ chức dọn dẹp mặt bằng, đào bóc hữu cơ, lắp đặt hào kỹ thuật, đắp nền đường, dự kiến hoàn thành vào ngày 20/11. Hiện tại, trên tuyến vẫn còn một số vị trí chưa thể triển khai thi công do chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đã làm rõ những vướng mắc phát sinh, đề xuất các giải pháp phối hợp đo đạc, hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời cam kết thời hạn xử lý dứt điểm các tồn tại.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phùng Quang Hội nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của tỉnh, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi áp lực thời gian vô cùng gấp rút. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tỉnh giao đối với dự án.

Cụ thể, UBND phường phối hợp chặt chẽ trong việc lập phương án bồi thường; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh việc rà soát, phân loại từng trường hợp vướng mắc để có giải pháp xử lý cụ thể, dứt điểm; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban và báo cáo tiến độ hằng tuần.

Được sự thống nhất từ các đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm thực hiện dự án, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước ngày 31/12/2026. Trong đó, các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo "6 rõ" gồm: rõ trách nhiệm từng cơ quan; rõ thẩm quyền; rõ người; rõ công việc phối hợp; rõ thời gian thực hiện; rõ kết quả thực hiện trong thực hiện GPMB dự án.