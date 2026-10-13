Đâm bạn gái tử vong rồi ra đầu thú

Theo thông tin ban đầu, giữa chị K.S. (SN 2006, là sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai) có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Minh Phúc từ năm 2024. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi chị K.S. nhiều lần đòi chia tay. Phúc nghi ngờ chị K.S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Đối tượng Phúc đang bị tạm giữ hình sự tại Cơ quan Công an

Tối 12/10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Đến khoảng 21h30 tối cùng ngày, sau cuộc nhậu, Phúc mang theo một con dao đến phòng ký túc xá của chị K.S. ở phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai để tìm. Khi đến nơi, Phúc phát hiện phòng bạn gái đóng kín cửa nên đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, cầm dao xông đến đâm nhiều nhát vào người chị K.S.

Chị K.S. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tuy nhiên đã tử vong ngoại viện với các vết thương vùng cổ, ngực, lưng, tay.

Sau khi gây án, Phúc đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.