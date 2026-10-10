Đầm ấm lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Lễ Sene Dolta (Sen Đôn Ta) là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ; đồng thời thể hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng Khmer. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, sum họp, trao đổi công việc, cùng nhau duy trì những phong tục, nét đẹp truyền thống đã được cộng đồng Khmer gìn giữ, truyền lại qua nhiều thế hệ.

Trước đây, mùa lễ Sen Đôn Ta thường diễn ra trong thời gian khoảng nửa tháng với các nghi thức chính gồm: Lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh); Lễ cúng ông bà (Banh Sene Dolta); Lễ hội linh (Banh phchum banh) và Lễ tiễn đưa ông bà (Banh chuônh Đôn-ta). Ngày nay, để phù hợp với điều kiện sinh hoạt, các nghi lễ chính được tổ chức tập trung trong ba ngày, nhưng vẫn giữ những nét văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng trong cộng đồng. Lễ Sen Đôn Ta 2026 của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 ( nhằm ngày 1 - 3/9, năm Bính Ngọ).

Bà con Phật tử Khmer dâng thực phẩm cúng dường Phật và các Chư Tăng ở chùa Pothiwong, phường Bảy Hiền.

Tại chùa Pothiwong, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh, Lễ Sen Đôn Ta diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầm ấm. Từ sáng sớm, các Phật tử Khmer trong trang phục chỉnh tề đã tập trung về chùa để lễ Phật, cùng với các chư tăng Khmer cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên đã quá vãng. Có người mang theo bánh trái, hoa quả, người chuẩn bị những phần cơm ... Dù lễ vật khác nhau, nhưng tất cả đều gửi gắm lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.

Với nhiều người Khmer xa quê, đây còn là dịp gặp gỡ cộng đồng. Có mặt từ sáng sớm tại chùa Pothiwong, em Kim Của, quê ở Cà Mau, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, cho biết, dù công việc bận rộn, em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến chùa dự lễ.

“Là người con dân tộc Khmer, mỗi dịp Sen Đôn Ta, em đều cố gắng đến chùa lễ Phật, làm phước và hồi hướng công đức cho ông bà, tổ tiên đã khuất. Em cũng cầu mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, gia đình, dòng họ được bình an, mọi người có cuộc sống an lành, hạnh phúc”, em Của chia sẻ.

Các vị chư Tăng Khmer của chùa Phothiwong, phường Bảy Hiền tụng kinh cầu an, cầu siêu cho những người đã quá vãng hưởng phước lành vào dịp lễ Sen Đôn Ta.

Còn chị Yên Thị Hồng Viên, quê ở phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau, cho biết, từ nhiều năm nay, chị luôn dành thời gian tham gia lễ Sen Đôn Ta để cầu nguyện cho gia đình và tưởng nhớ những người thân đã qua đời.

Theo chị Viên, việc đến chùa vừa có ý nghĩa để cầu nguyện, vừa là dịp làm việc thiện, tích lũy phước lành, hướng bản thân đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. “Tôi mong lễ Sen Đôn Ta ngày càng được nhiều người biết đến, để những nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer được lan tỏa rộng rãi hơn, nhất là tinh thần biết ơn ông bà, cha mẹ và hướng về cội nguồn”, chị Viên bày tỏ.

Bà con Khmer thành kính cầu nguyện, tưởng nhớ ông bà, những người quá cố trong gia đình dịp lễ Sen Đôn Ta.

Các gia đình mang cơm, thức ăn mặn ngọt, nhang đèn, hoa quả đến cúng dường dịp lễ Sen Đôn Ta.

Bà con Khmer tập trung về chùa Phothiwong cầu nguyện, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và những người quá cố.

Theo sư Danh Lây, Thư ký chùa Pothiwong, phường Bảy Hiền, lễ Sen Đôn Ta là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu thảo và sự tri ân đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên của đồng bào Khmer Nam Bộ. “Điều quan trọng nhất trong lễ Sen Đôn Ta là tấm lòng hiếu kính và sự biết ơn đối với những người đã sinh thành, dưỡng dục mình. Thông qua việc cúng dường, làm phước và hồi hướng công đức, mỗi người có dịp tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời tự nhắc nhở bản thân sống tốt, làm nhiều việc thiện”, sư Danh Lây chia sẻ.

Bà con Khmer dâng thực phẩm đến người đã khuất tại chùa Phothiwong, phường Bảy Hiền dịp lễ Sen Đôn Ta.

Theo sư Danh Lây, trong quan niệm Phật giáo Nam tông Khmer, việc cúng dường Tam bảo, làm việc thiện và hồi hướng phước báu cho người thân đã khuất là những hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Những nghi thức này còn góp phần giáo dục lòng nhân ái, tinh thần hiếu thảo và trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình và cộng đồng.