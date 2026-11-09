Dalot bị CĐV MU la ó giữa màn ngược dòng điên rồ

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Rạng sáng 9/11, không khí tại Old Trafford trở nên căng thẳng khi Diogo Dalot bị chính khán giả nhà la ó lúc rời sân. Phản ứng này phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn của người hâm mộ Manchester United sau chuỗi trình diễn thiếu ổn định.

Theo truyền thông Anh, Dalot từ lâu đã thành mục tiêu chỉ trích của CĐV. Hậu vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục hứng chịu sự giận dữ khi tên anh được xướng lên trong thông báo thay người ở trận gặp Aston Villa. Những tiếng la ó vang lên giữa lúc đội chủ nhà đang trải qua một trận đấu đầy biến động.

Sau trận, HLV Michael Carrick buộc phải lên tiếng xoa dịu tình hình. Ông chia sẻ: "Diogo đã cống hiến hết mình. Cậu ấy đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau, từng chơi cả hậu vệ trái, và đôi lúc chơi rất tốt. Tất cả chúng ta đều thất vọng và chán nản, các cầu thủ cũng vậy, tôi đảm bảo với các bạn điều đó".

Dalot bị CĐV MU la ó khi rời sân. Ảnh: Reuters.

MU khởi đầu thảm họa khi thủng lưới ngay phút đầu tiên. Alysson mở tỷ số trước khi Nicholas Jackson nhân đôi cách biệt cho Villa. Đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng đáp trả bằng bàn rút ngắn tỷ số của Bruno Fernandes trên chấm phạt đền.

Youri Tielemans giúp MU cân bằng tỷ số trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, đội bóng của Michael Carrick lại đánh mất thế trận trong hiệp hai. Một pha phản lưới nhà tai hại khiến họ nhận bàn thua thứ ba, trước khi Leon Goretzka nâng tỷ số lên 4-2.

Khi nhiều khán giả nghĩ đến thất bại, MU bất ngờ vùng lên. Joshua Zirkzee ghi bàn ở phút 92, còn Patrick Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4 ở phút 96. Old Trafford bùng nổ sau màn thoát thua khó tin.

Dù vậy, kết quả này chưa thể xoa dịu những hoài nghi dành cho đội bóng. Màn ngược dòng cho thấy tinh thần chiến đấu của MU chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng phản ứng dành cho Dalot cũng phơi bày một thực tế khác: niềm tin của người hâm mộ đang bị bào mòn nghiêm trọng.