Dakota Johnson chưa vượt qua '50 sắc thái'

Trong Verity, Dakota Johnson vào vai Lowen Ashleigh, nữ nhà văn trẻ chật vật với sự nghiệp và túng quẫn về tài chính. Cô nhận lời viết tiếp loạt tiểu thuyết dang dở của Verity Crawford (Anne Hathaway), cây bút nổi tiếng nhưng bị mất khả năng vận động sau một tai nạn. Đến sống tại biệt thự của Verity, Lowen dần bị cuốn vào mối quan hệ với Jeremy (Josh Hartnett), chồng của nữ nhà văn, đồng thời phát hiện bản thảo chứa những lời thú nhận đáng sợ về gia đình này. Ảnh: Amazon MGM.

Ban đầu, Lowen xuất hiện như một người ngoài cuộc, chấp nhận công việc vì cần tiền và cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhưng càng đọc bản thảo, cô càng nghi ngờ Verity, tò mò về cuộc hôn nhân của vợ chồng Crawford và bị hấp dẫn bởi Jeremy. Ranh giới giữa việc tìm hiểu sự thật, lòng thương cảm, ham muốn và tham vọng nghề nghiệp dần trở nên mong manh. Sau cùng, Lowen rơi vào lưới tình với Jeremy, vô tình tiếp tay cho một vụ án. Ảnh: IMDb.

Dakota Johnson có một số cảnh quay táo bạo gây đỏ mặt trong phim. Song, ngoài những cảnh 18+, mỹ nhân chưa để lại nhiều ấn tượng đặc biệt dù có nhiều đất diễn nhất trong dàn cast. Tờ Variety nhận xét bộ phim không gợi được sức nóng như mong đợi. Những cảnh quay gợi cảm gợi nhớ vai Anastasia Steele của cô trong 50 sắc thái, song chưa đủ giúp Lowen trở thành nhân vật có sức hút riêng giữa câu chuyện đầy dục vọng và bí mật. Ảnh: IGN.

Diễn xuất của Dakota Johnson chưa có nhiều đột phá, dù nhân vật trải qua hàng loạt biến cố và cả sang chấn tâm lý. Minh tinh sinh năm 1989 thể hiện an toàn, với biểu cảm ngây ngô, có chút gì đó thờ ơ xuyên suốt thời lượng. Ngay cả ở cao trào, diễn xuất của nữ diễn viên cũng kém nổi bật, khiến cô có phần lép vế trước đàn chị Anne Hathaway. Ảnh: Film Magic.

Sinh năm 1989 tại Texas, Dakota Johnson lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con của cặp diễn viên Don Johnson và Melanie Griffith, đồng thời là cháu ngoại của minh tinh Tippi Hedren. Johnson từng có thời gian loay hoay trong những vai phụ, trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ bom tấn 50 sắc thái. Thành công phòng vé của loạt phim đưa cô lên hàng ngũ ngôi sao Hollywood, nhưng cũng khiến hình ảnh diễn viên gắn chặt với dòng phim tình cảm, gợi tình. Ảnh: Universal Pictures.

Sau 50 sắc thái, Dakota Johnson những năm qua đã có sự nỗ lực nhất định để thoát khỏi mác mỹ nhân cảnh nóng. Cô từng tìm kiếm những vai diễn đa dạng màu sắc hơn qua Suspiria, The Lost Daughter, Cha Cha Real Smooth hay Daddio. Năm 2024, người đẹp đóng chính trong Madame Web, tác phẩm siêu anh hùng của Sony, nhưng phim thất bại về chất lượng lẫn doanh thu. Ảnh: Sony Pictures.

Năm 2025, mỹ nhân trở lại với Materialists của Celine Song và phim hài tình cảm Splitsville. Qua mỗi tác phẩm, Dakota Johnson vẫn tạo được ấn tượng với sắc vóc ấn tượng và gương mặt ngọt ngào. Tuy nhiên, diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1989 vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Ảnh: Bustle.