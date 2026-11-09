Đắk Song lan tỏa phong trào trồng hoa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Phong trào người người trồng hoa đang được hưởng ứng mạnh mẽ tại xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng

Sắc hoa từ trường học đến khu dân cư

Những ngày này, dọc các tuyến đường trung tâm xã Đắk Song, nhiều khóm hoa bắt đầu khoe sắc. Trong khuôn viên trường học, trước sân nhà và tại các khu dân cư, việc trồng, chăm sóc hoa, cây xanh đang được người dân và các đơn vị duy trì.

Tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, hàng trăm chậu hoa lớn nhỏ đã được cán bộ, giáo viên và học sinh trồng, bố trí quanh khuôn viên từ tháng 9/2026. Những khoảng đất trống được tận dụng để trồng hoa, tạo thêm không gian xanh cho trường học.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, xã Đắk Song trồng và chăm sóc hoa trong khuôn viên nhà trường

Không chỉ tham gia trồng, giáo viên còn hướng dẫn học sinh chăm sóc cây. Vào giờ ra chơi, các em cùng nhổ cỏ, tưới nước và theo dõi sự phát triển của những chậu hoa. Hoạt động được triển khai tại các điểm trường, từng lớp học, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, nhà trường đã phát động phong trào đến cán bộ, giáo viên và học sinh từ đầu tháng 9/2026. Đến nay, hơn 400 chậu hoa được trồng trong khuôn viên, góp phần bổ sung màu sắc cho không gian học tập.

Việc trồng và chăm sóc hoa đã được nhiều nhà trường, học sinh tại xã Đắk Song hưởng ứng nhiệt tình

Không chỉ ở trường học, phong trào trồng hoa còn được nhiều hộ dân hưởng ứng. Gia đình ông Nguyễn Văn Cửu ở thôn Tân Bình là một trong những hộ tích cực chăm sóc hoa trước nhà. Khuôn viên gia đình có hơn 30 loại hoa, trong đó một số giống được ông mua từ Đà Lạt về trồng, lựa chọn theo điều kiện khí hậu địa phương.

Sau những giờ lao động trên nương rẫy, ông Cửu dành thời gian tưới nước, cắt tỉa và chăm sóc từng khóm hoa. Với ông, việc trồng hoa không đòi hỏi nhiều chi phí, chủ yếu cần thời gian và sự kiên trì. Khi đi làm nương rẫy về nhìn thấy hoa, bản thân ông cảm thấy nhẹ lòng, thư thái hơn.

Người dân xã Đắk Song trồng và chăm sóc hoa ngay trong khuôn viên gia đình mình

Việc trồng hoa tại các hộ gia đình góp thêm những mảng xanh, sắc màu cho khu dân cư. Tại tuyến Tỉnh lộ 682 đi qua trung tâm xã Đắk Song, hơn 200 cây hoa giấy cũng đã được trồng.

Sau thời gian chăm sóc, nhiều cây bắt đầu nở hoa, tạo điểm nhấn dọc tuyến đường. Đây là một trong những phần việc được địa phương triển khai nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Hàng trăm cây hoa giấy được xã Đắk Song trồng dọc Tỉnh lộ 682, đoạn qua địa bàn

Đưa phong trào đến từng khu dân cư

Để các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt được triển khai rộng khắp, UBND xã Đắk Song đã phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” từ giữa tháng 7/2026. Phong trào hướng đến sự tham gia của cán bộ, công chức, các cơ quan, trường học, thôn, bon và từng hộ gia đình.

Theo kế hoạch, việc trồng hoa, cây xanh được gắn với chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ môi trường. Người dân được vận động cải tạo vườn, hàng rào xanh, cổng ngõ, trồng hoa trước nhà và dọc các tuyến đường. Các cơ quan, trường học, nhà văn hóa cũng được khuyến khích chăm sóc khuôn viên, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đắk Song tích cực hưởng ứng phong trào trồng hoa và cây xanh

Cùng với trồng hoa, xã tổ chức các đợt vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và xử lý những điểm ô nhiễm. Các mô hình “Tuyến đường hoa”, “Nhà sạch, vườn đẹp” được đưa vào nội dung vận động tại khu dân cư.

Theo Chủ tịch UBND xã Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân, địa phương xác định hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt không chỉ dừng ở việc tham gia sự kiện chung của tỉnh. Đây còn là dịp để vận động các cơ quan, đơn vị và người dân cùng chỉnh trang môi trường, trồng hoa, cây xanh tại đường làng, ngõ xóm.

Đắk Song mong muốn cả hệ thống chính trị và người dân cùng chỉnh trang môi trường, trồng hoa, cây xanh tại đường làng, ngõ xóm

Tại các thôn, bon, địa phương vận động người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh và trồng hoa quanh khuôn viên gia đình. Các hoạt động được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư.

Bên cạnh chỉnh trang cảnh quan, kế hoạch hưởng ứng Festival còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và quảng bá sản phẩm đặc trưng. Địa phương tập trung giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca và sản phẩm OCOP.

Sau gần 4 tháng phát động, phong trào trồng hoa, trồng cây xanh tại xã Đắk Song đã được hưởng ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các phòng chuyên môn, trường học, lực lượng vũ trang, MTTQ và các thôn, bon triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Từ trường học, hộ gia đình đến các tuyến đường, hoạt động trồng và chăm sóc hoa đang được triển khai tại nhiều không gian ở Đắk Song. Đây cũng là những phần việc cụ thể mà địa phương thực hiện để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, gắn với chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

Bộ mặt trung tâm xã Đắk Song ngày càng khang trang, đồng bộ hơn từ phong trào trồng hoa và cây xanh