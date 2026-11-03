Đak Sơmei hỗ trợ 40 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo

Theo đó, Tổ cộng đồng thực hiện dự án của 2 làng đã hỗ trợ 40 con bò cái sinh sản cho 20 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 2 con cùng thức ăn, thuốc thú y, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh gia súc…

Xã Đak Sơmei hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và vốn đối ứng của người dân tham gia dự án. Dự kiến sau 2 năm chăm sóc, nuôi dưỡng, số bò này sẽ sinh bê con nhân rộng đàn, giúp người dân tăng thu nhập, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.