Đak Sơmei hỗ trợ 40 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo
Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi, phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai dự án hỗ trợ bò cái sinh sản tại 2 làng Pra Sơmei và Bok Rei phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, hiện đại tích hợp đa giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Theo đó, Tổ cộng đồng thực hiện dự án của 2 làng đã hỗ trợ 40 con bò cái sinh sản cho 20 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 2 con cùng thức ăn, thuốc thú y, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh gia súc…
Tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và vốn đối ứng của người dân tham gia dự án. Dự kiến sau 2 năm chăm sóc, nuôi dưỡng, số bò này sẽ sinh bê con nhân rộng đàn, giúp người dân tăng thu nhập, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dak-somei-ho-tro-40-con-bo-sinh-san-cho-ho-ngheo-can-ngheo-post603226.html