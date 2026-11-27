Đây là dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại tích hợp đa giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ đã được phòng Kinh tế xã Đak Sơmei triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tại một số thôn, làng trong xã phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập từng bước thoát nghèo.

Người dân làng Kon Jôt Nak nhận bò giống sinh sản. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại đây, đại diện phòng Kinh tế xã và Tổ cộng đồng thực hiện dự án làng Kon Jôt Nat hỗ trợ trực tiếp 26 con bò sinh sản cho 10 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo cùng đá liếm và thuốc thú y, tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ và người dân trong làng.

Tổng kinh phí thực hiện dự án 618 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 579 triệu đồng từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, người dân đối ứng 39 triệu đồng.