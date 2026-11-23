Các đội thi đấu môn bóng chuyền. Ảnh: R'Ô HOK

Hội thao thu hút 16 đội tham gia tranh tài ở môn bóng đá và bóng chuyền.

Môn bóng đá có 6 đội, chia thành 2 bảng, thi đấu sân 5 người theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng trong. Môn bóng chuyền có 10 đội, chia thành 3 bảng, lựa chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào tiếp theo.

Hội thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích thanh thiếu niên tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.