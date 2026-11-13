Đắk Sắk tổ chức lễ hội Cúng lúa mới từ ngày 17-19/11

Lễ hội Cúng lúa mới xã Đắk Sắk năm 2025

Theo chương trình, phần lễ mở đầu bằng hoạt cảnh tái hiện các công đoạn sản xuất lúa của người Thái, từ khai hoang, gieo mạ, cày cấy đến thu hoạch. Qua đó, giới thiệu những nét sinh hoạt, tập quán canh tác và sự gắn bó của cộng đồng với cây lúa.

Phần hội dự kiến có khắp Thái, khèn bè, nhảy sạp, múa xòe và “Vũ điệu kết đoàn”. Các cuộc thi ẩm thực, trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo, tò lẹ… tạo không gian giao lưu cho người dân và du khách.

Cúng lúa mới là lễ hội truyền thống được đồng bào Thái tại địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc tổ chức lễ hội góp phần trao truyền phong tục, giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật dân gian và bồi đắp tinh thần gắn kết cộng đồng.

Hoạt động cũng gắn với mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đắk Sắk nhiệm kỳ 2025–2030.