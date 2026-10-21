Giải đấu có 7 đội bóng đến từ 13 thôn, làng tham gia, được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Sau 3 ngày tranh tài (từ ngày 19 đến 21-10), các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, với những pha bóng đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Xã Đak Pơ bế mạc Giải bóng chuyền nam - nữ phối hợp năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tú

Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, góp phần tạo không khí thể thao sôi nổi, tăng cường giao lưu giữa các thôn, làng trên địa bàn.

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng. Ảnh: Nguyễn Tú

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng thôn 2; giải nhì thuộc về đội bóng thôn 1; đồng giải ba thuộc về đội bóng làng Gliek và đội bóng Hà Tam.

Giải bóng chuyền nam - nữ phối hợp xã Đak Pơ năm 2026 góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.