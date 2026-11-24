Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 11 tháng đầu năm 2026 của xã Đăk Ơ (TP Đồng Nai), hiện địa phương có 19.804 người thuộc 22 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào DTTS có 1.466 hộ với 8.099 nhân khẩu, chiếm 40,9% dân số toàn xã. Đời sống người dân cơ bản ổn định, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như điều, cao su, hồ tiêu, cây ăn trái và cây ngắn ngày.

Xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, trong năm 2026, công tác chăm lo, thực hiện chính sách đối với đồng bào DTTS đã được xã triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, địa phương hỗ trợ cho học sinh DTTS, già làng, Người có uy tín với tổng kinh phí trên 96 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã cũng đã xây dựng và trao tặng 5 căn nhà hữu nghị với tổng giá trị 350 triệu đồng cho các hộ gia đình DTTS có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Mỗi căn nhà có diện tích 43,5m², kết cấu tường xây gạch ống, mái lợp tôn, nền láng xi măng.

Hoạt động trao tặng nhà hữu nghị góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất. Ảnh: Đình Tuyến.

Đáng chú ý, thông qua Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025, xã đã hỗ trợ 137 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn 19 con trâu cái sinh sản và 236 con bò cái lai Sind. Hoạt động hỗ trợ sinh kế góp phần tạo điều kiện để các hộ dân phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Theo ông Điểu Phùng - Trưởng thôn, người có uy tín thôn Bù Khơn, việc Nhà nước hỗ trợ bò cái sinh sản có ý nghĩa rất thiết thực đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào DTTS ở thôn.

“Với nhiều hộ dân, điều kiện kinh tế còn hạn chế, việc tự mua một con bò giống để phát triển chăn nuôi là rất khó. Nhờ được tặng bò mà bà con có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, tạo nguồn thu nhập lâu dài. Chúng tôi cũng thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và không bán bò giống khi chưa cần thiết”, ông Điểu Phùng chia sẻ.

Song song với hỗ trợ phát triển kinh tế, địa phương quan tâm duy trì các giá trị văn hóa truyền thống thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Công tác giáo dục, vận động học sinh DTTS đến trường, duy trì sĩ số được chú trọng; đồng bào được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và chính sách bảo hiểm y tế theo quy định.

Xã Đăk Ơ quan tâm chăm lo học sinh DTTS, góp phần tiếp thêm điều kiện để các em duy trì việc học tập. Ảnh: Đình Tuyến.

Trong năm 2026, UBND xã Đăk Ơ cũng đã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn, thu hút 130 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến đời sống, sản xuất, quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đồng thời, xã tạo điều kiện để một già làng và một Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, qua đó tiếp thu và truyền đạt các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác vận động quần chúng tại cơ sở.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, không phát sinh điểm nóng hoặc vụ việc phức tạp liên quan đến dân tộc. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu dân cư vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.