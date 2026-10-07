Đắk Mil phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Đắk Mil 1 vùng sản xuất xoài ứng dụng công nghệ cao quy mô 343 ha, tập trung tại thôn Tân Lập, bon Đắk Láp và thôn Cao Lạng.

Từng bước hình thành vùng sản xuất công nghệ cao

Tại thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, trang trại của anh Nguyễn Thế Độ được nhiều người biết đến bởi quy mô sản xuất, cách làm bài bản và chất lượng sản phẩm. Với diện tích hơn 14,6 ha, trang trại chuyên canh các loại cây ăn trái theo mùa, đồng thời kết hợp trồng điều, cây rừng và hơn 7.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong khu trồng cây ăn quả, dưa lưới hiện là một trong những sản phẩm chủ lực. Với hơn 4.000 m² nhà màng, mỗi năm trang trại canh tác 3 vụ, sản lượng đạt xấp xỉ 20 tấn. Nhờ chú trọng quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, dưa lưới của trang trại đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Bên cạnh đó, vườn nho rộng 3.000 m² cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, đồng thời trở thành mô hình để nhiều người tìm đến tham quan, học hỏi và trải nghiệm. Đáng chú ý, 100% diện tích trồng cây tại trang trại đang được áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và mang lại những giá trị tích cực cho môi trường sinh thái.

Không chỉ có những mô hình sản xuất quy mô hộ gia đình, Đắk Mil đang từng bước hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện trên địa bàn xã có 1 vùng sản xuất xoài ứng dụng công nghệ cao được công nhận. Vùng sản xuất này có quy mô 343 ha, tập trung tại thôn Tân Lập, bon Đắk Láp và thôn Cao Lạng, với sự tham gia của 3 tổ chức kinh tế cùng 254 hộ nông dân. Trong quá trình sản xuất, các hộ dân chú trọng áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Cùng với đó, các tổ chức liên kết bao tiêu sản phẩm đã được hình thành, góp phần tạo thêm sự yên tâm cho người dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Hơn 7.000 m² nhà màng phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của gia đình anh Nguyễn Thế Độ, thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil

Tổ chức sản xuất theo hướng tập trung

Theo ông Lê Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những tiềm năng, đồng thời là động lực quan trọng để địa phương phát triển kinh tế. Với diện tích tự nhiên trên 21.300 ha, Đắk Mil có trên 19.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Song song với việc củng cố vùng xoài hiện có, Đắk Mil đang xúc tiến hình thành một vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới tại khu vực đập Nông trường Sông Hậu, thuộc thôn 1. Vùng sản xuất này dự kiến phát triển các loại cây trồng chủ lực gồm cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, với quy mô khoảng 350 - 450 ha.

UBND xã đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, bao gồm toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp hiện trạng, tập trung tại khu vực đồi thoải có độ cao từ 330 - 700 m. Các cây trồng, vật nuôi chủ lực được xác định gồm hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả như xoài, sầu riêng, bơ và chăn nuôi trang trại.

Địa phương phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị lĩnh vực nông, lâm nghiệp đạt từ 7,4% trở lên/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đắk Mil quan tâm sử dụng và huy động các nguồn lực nhằm từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng tại các khu vực sản xuất tập trung, thủy lợi, điện, kho bãi.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của vùng sản xuất, UBND xã Đắk Mil đã và đang chủ động sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp các tiêu chí của vùng và hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, hiệu quả hơn.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là động lực kinh tế của xã Đắk Mil

Cùng với đầu tư hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, nông dân tiếp tục được quan tâm. Công tác xúc tiến thương mại cũng được địa phương đẩy mạnh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị.