Đắk Mil chung sức tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Xã Đắk Mil tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án bàn giao mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối

Kiên trì tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Từ tháng 12/2025, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh số 2 và UBND xã Đắk Mil triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 74,78 tỷ đồng, nhằm tăng cường năng lực cung cấp điện cho khu vực Đắk Mil và phụ cận.

Dự án ảnh hưởng đến 10 hộ dân với 13 thửa đất, tổng diện tích thu hồi và bị ảnh hưởng hơn 17.827 m². Trong đó, gần 4.853 m² được thu hồi để xây dựng trạm biến áp và móng trụ. Phần diện tích còn lại nằm trong hành lang tuyến đường dây.

Chính quyền xã Đắk Mil kiểm tra thực tế, giải quyết các kiến nghị của người dân trong quá trình thu hồi đất

Trong quá trình triển khai, phần lớn hộ dân đã đồng thuận với việc thực hiện dự án. Tuy nhiên, công tác bồi thường vẫn phát sinh vướng mắc về đơn giá. Một số hộ dân chưa thống nhất với đơn giá do UBND tỉnh ban hành, đề nghị bồi thường theo giá thị trường.

Trước những khó khăn này, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, giải thích chính sách, đồng thời trực tiếp nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân. Việc vận động được thực hiện theo từng trường hợp, gắn với rà soát và xử lý những nội dung còn vướng mắc.

Xã Đắk Mil họp dân, đối thoại và giải quyết các kiến nghị phát sinh

Chủ tịch UBND xã Đắk Mil Nguyễn Quốc Dũng cho biết, địa phương thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn. Các kiến nghị được tiếp nhận, xem xét và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Với những vấn đề cần xác minh thêm, địa phương phân công bộ phận phụ trách theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả đến người dân. Bên cạnh đó, chính quyền yêu cầu nhà thầu có biện pháp hỗ trợ phù hợp đối với người dân trong vùng dự án. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét và tiếp tục theo dõi quá trình giải quyết.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng tích cực phối hợp với xã Đắk Mil trong quá trình giải phóng mặt bằng

Chung sức tạo điều kiện triển khai dự án

Sự phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và ngành điện đã góp phần giúp dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch. Công trình được khởi công trong tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành và đóng điện trong quý I/2027.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng Phạm Kim Tứ, kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo thuận lợi cho quá trình thi công. Mặt bằng sạch là điều kiện quan trọng để chủ đầu tư chủ động tổ chức thi công, rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế phát sinh chi phí.

Công ty Điện lực Lâm Đồng động thổ xây dựng dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối

Ông Phạm Kim Tứ ghi nhận sự phối hợp chủ động của chính quyền xã Đắk Mil và các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng của các hộ dân đã tạo điều kiện để dự án sớm bước vào giai đoạn xây dựng, đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực lưới điện khu vực.

Ghi nhận đóng góp này, ngày 30/10/2026, Công ty Điện lực Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4082/QĐ-PCLĐ khen thưởng các tập thể hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Tổng số tiền khen thưởng là 40 triệu đồng. Trong đó, Phòng Kinh tế xã Đắk Mil được thưởng 20 triệu đồng, Văn phòng UBND xã Đắk Mil và Ban Phát triển quỹ đất Đắk Mil mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Việc khen thưởng thể hiện sự ghi nhận của ngành điện đối với nỗ lực phối hợp của chính quyền và cơ quan chuyên môn địa phương. Qua đó, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động và tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở được thể hiện rõ trong quá trình triển khai dự án.

Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 được đầu tư một máy biến áp công suất 25MVA, đường dây 110kV hai mạch dài khoảng 1 km và các xuất tuyến 22kV. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung năng lực cấp điện, tăng khả năng dự phòng, chuyển tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Đắk Mil cùng khu vực phụ cận.

Nhờ mặt bằng được bàn giao thuận lợi, dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối đang triển khai theo đúng kế hoạch

Từ dự án này, sự phối hợp giữa chính quyền, ngành điện, cơ quan chuyên môn và người dân đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để công trình được triển khai theo kế hoạch.

Đây cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo xã Đắk Mil quan tâm tới các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn và thường xuyên kiểm tra thực tế, giải quyết các vấn đề phát sinh