Đắk Lắk: Yêu cầu xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư

Do đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính.

Công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của tỉnh Đắk Lắk gặp vướng mắc, khó khăn đối với trụ sở cho thuê.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 937 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý, khai thác. Tính đến 21/10, có 913/937 cơ sở (đạt trên 97%) đã có phương án xử lý, khai thác; còn lại 24 cơ sở chưa triển khai phương án xử lý, hiện các địa phương đang triển khai rà soát và triển khai phương án xử lý.

Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, mặc dù, số lượng nhà, đất có phương án xử lý, khai thác đạt trên 97% nhưng quá trình triển khai vẫn tồn tại khó khăn, vướng mắc, như: Tiến độ thực hiện giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều, tỷ lệ số cơ sở thực tế đã xác định được người thuê và ký hợp đồng còn thấp so với tổng số cơ sở đưa vào phương án khai thác, một số cơ sở phải giảm giá cho thuê và thông báo cho thuê nhiều lần nhưng không có người thuê; đối với các cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, số lượng cơ sở chuyển giao phát sinh lớn trong thời gian ngắn. Do đó, các địa phương cần thêm thời gian để tiếp nhận, rà soát hồ sơ và xây dựng phương án xử lý.

Hiện tỉnh Đắk Lắk có 913/937 cơ sở (đạt trên 97%) đã có phương án xử lý, khai thác.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành trong tháng 10/2026 đối với 24 cơ sở của 13 xã, phường chưa triển khai phương án xử lý. Đối với 33 cơ sở của 15 xã, phường chưa thực hiện phê duyệt đơn giá cho thuê, yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định đơn giá và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 5/11.

Đối với các cơ sở đã được phê duyệt đơn giá nhưng chưa thông báo cho thuê, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo, bảo đảm công khai, minh bạch trong tháng 10/2026.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm xử lý dứt điểm việc khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương phải quản lý, sử dụng hiệu quả và hoàn thành phương án xử lý đối với trụ sở, nhà, đất và tài sản công sau sắp xếp.

Trụ sở dôi dư ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được xử lý bằng phương án cho thuê.

Đối với quỹ đất, tài sản đưa ra đấu giá, cho thuê hoặc giao khai thác phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng phương án được phê duyệt, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm liên quan; đồng thời, duy trì báo cáo tiến độ hàng tuần, kiểm tra chặt chẽ đơn giá cho thuê tài sản công để tránh thất thoát, kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở lấn chiếm, chậm bàn giao và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án còn khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc công tác xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh, đối với cơ sở đã có phương án xử lý cần đẩy nhanh đưa vào khai thác thực tế và hoàn thiện phương án đối với số cơ sở còn lại; đồng thời, tăng cường hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác trụ sở và tài sản công, đồng thời tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.