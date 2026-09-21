Đắk Lắk yêu cầu sớm kết luận thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 2/7/2026 sau chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản yêu cầu Thanh tra tỉnh sớm kết luận thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tháng 10/2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu công tác thanh tra phải làm rõ quá trình đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng tài sản công và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, năm 2025, phóng viên TTXVN đã có các bài viết phản ánh về “Nhiều vướng mắc trong vận hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì chưa quyết toán” cùng nhiều bất cập, tồn tại trong quá trình vận hành bệnh viện làm ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Sở Y tế Đắk Lắk với vai trò vừa là chủ đầu tư vừa là đơn vị quản lý nhà nước nhưng sau nhiều năm vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến khâu quyết toán dự án dù Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần chỉ đạo.

Trước thông tin phản ánh của phóng viên TTXVN, ngày 31/10/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn gửi Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk về hướng xử lý vấn đề trên, đồng thời cho biết cuối tháng 10/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên theo quy định.

Tuy nhiên, sau gần một năm Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, đến nay vẫn chưa ban hành kết luận thanh tra.

Ngoài ra, vào đầu tháng 7/2026, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chất vấn có liên quan đến những tồn tại, bất cập của dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trả lời chất vấn nội dung trên, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định sau khi có kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến những tồn tại của dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cuối tháng 8/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2019) khi thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; một số đảng viên, cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Đáng nói, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu kiểm tra, đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Dư luận đang trông chờ kết luận thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sự kiên quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức trong trường hợp có sai phạm liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên./.