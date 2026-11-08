Đắk Lắk yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân trước mưa lớn

Ngày 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ký Công điện số 06/CĐ-UBND về việc chủ động, khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Lũ lụt xảy ra tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk hồi cuối năm 2025.

Theo dự báo, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông tỉnh, gồm M’Đrắk và các xã, phường ven biển thuộc khu vực Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa có mưa to đến rất to, tập trung từ sáng 10/11.

Lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lượng mưa có thể đạt 150-300mm, cục bộ trên 400mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải trực tiếp chỉ huy, rà soát các điểm xung yếu, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và người khuyết tật.

Các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác tại những tuyến đường ngập sâu, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với các hồ thủy điện, thủy lợi, tỉnh yêu cầu vận hành đúng quy trình, không xả lũ bất thường gây mất an toàn vùng hạ du; đồng thời chủ động cảnh báo người dân trước khi xả nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban, báo cáo trước 16 giờ hằng ngày. Những tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đắk Lắk khánh thành nhà tránh lũ trị giá 1,35 tỷ đồng Ngày 7/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Hòa Thịnh tổ chức khánh thành công trình Nhà cộng đồng vượt lũ đa năng tại thôn Phú Hữu, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Công trình có tổng kinh phí 1,35 tỷ đồng, do Hội từ thiện Vinaconex và Những người bạn cùng Công đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Cầu Giấy tài trợ. Đây là nơi trú tránh, sơ tán tập trung cho người dân khi xảy ra mưa lũ, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản tại địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, đồng thời đề nghị địa phương quản lý, sử dụng công trình hiệu quả, phát huy giá trị lâu dài.