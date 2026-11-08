Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo xã trực tiếp chỉ huy sơ tán dân tránh mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ký công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo dự báo, từ chiều 9/11 đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gồm xã M’Đrắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa... có mưa to đến rất to, tập trung từ sáng 10/11.

Mưa lũ gây ngập nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 11/2025. Ảnh: Hải Dương

Lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm, cục bộ vượt 400mm. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Kèm theo đó là nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, phải trực tiếp chỉ huy, ứng trực tại những địa bàn trọng điểm, không khoán trắng nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cho lực lượng chuyên môn.

Người đứng đầu địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật phương án ứng phó, xác định cụ thể các điểm xung yếu ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, ngầm, tràn và hồ chứa nhỏ.

Các địa phương phải chủ động phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và những trường hợp cần được hỗ trợ. Với những nơi có nguy cơ bị chia cắt, chính quyền phải chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ người dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc đến hết đợt mưa lũ, báo cáo tình hình trước 16h hằng ngày.

Công điện nêu rõ, các tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.