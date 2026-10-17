Đắk Lắk: Yêu cầu khẩn trương làm rõ hành vi xả thải và xác minh nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra thực tế công tác quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ngay sau khi Báo Nhân Dân cùng một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ thủy lợi Ea Trum, buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú và đơn vị Quản lý Cụm công nghiệp Tân An phát hiện 4 doanh nghiệp có hành vi đấu nối trái phép ống dẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tân An.

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, tăng cường trách nhiệm của đơn vị quản lý và đẩy nhanh thủ tục đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào vận hành chính thức.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ về việc 4 doanh nghiệp tự ý đấu nối, xả thải. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các yêu cầu về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Qua rà soát, Ban Quản lý phát hiện 4 doanh nghiệp tự ý đục, đấu nối đường ống xả thải vào cống thoát nước mưa của cụm công nghiệp. Các vị trí đấu nối nằm khuất bên trong hệ thống cống, gây khó khăn cho việc phát hiện, kiểm tra. Đơn vị đã yêu cầu khắc phục, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, hiện nay hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp chưa vận hành chính thức do thủ tục cấp phép chưa hoàn tất. Trong khi đó, mới có khoảng 10 doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An rà soát toàn bộ doanh nghiệp, đánh giá việc thực hiện hồ sơ môi trường, hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, nắm chắc hoạt động của từng cơ sở để kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý vi phạm.

Doanh nghiệp tự ý đục, đấu nối đường ống xả thải vào cống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tân An. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Liên quan phản ánh nước thải ảnh hưởng đến khu vực sản xuất nông nghiệp và tình trạng cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ giao lực lượng Công an phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra, làm rõ. Theo đó, cần phân định rõ việc xác minh, xử lý hành vi đấu nối, xả thải trái phép với việc xác định nguyên nhân cá chết. Mối liên hệ giữa nguồn nước xả thải và hiện tượng này phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, khách quan; kết quả cần công khai, minh bạch để người dân nắm thông tin.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cụm công nghiệp Tân An có 76 doanh nghiệp hoạt động. Hệ thống thoát nước mưa tại đây tiếp nhận nhiều dòng nước, gồm nước mưa, nước thải sau xử lý của một số cơ sở được phép đấu nối và nước từ khu vực bên ngoài.

Kết quả khảo sát cho thấy, ngay cả khi không có mưa, tuyến kênh sau điểm xả của cụm công nghiệp vẫn có nước chảy về hồ Ea Trum. Dòng nước có màu trắng đục, mùi nhẹ và cặn trắng. Mẫu nước tại kênh ghi nhận pH 10,97, thể hiện tính kiềm cao bất thường; các thông số phản ánh ô nhiễm hữu cơ cũng ở mức cao. Nước hồ Ea Trum có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và hàm lượng oxy hòa tan thấp.

Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước tiếp nhận nhiều nguồn khác nhau, trong khi tình trạng dòng chảy tại một số vị trí chưa được xác định đầy đủ, kết quả hiện có chưa đủ cơ sở kết luận nước từ cụm công nghiệp là nguyên nhân trực tiếp gây cá chết hoặc quy trách nhiệm cho một cơ sở cụ thể. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn thải, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, ảnh chụp ngày 7/9/2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Để sớm thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết thủ tục thẩm định, cấp phép hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tuần tới. Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Tân An phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện đưa công trình vào hoạt động và tổ chức đấu nối đúng quy định.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, đồng chí Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An sửa chữa các tuyến đường nội bộ hư hỏng; thu gom rác, dọn vệ sinh đường, vỉa hè và khu vực cây xanh. Cùng với khắc phục hiện trạng, đơn vị cần xây dựng quy chế quản lý rác thải chặt chẽ, gắn trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, môi trường chung với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Rà soát hiện trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp, đối chiếu với mục đích và chủ trương đầu tư. Những trường hợp thuê diện tích lớn nhưng sử dụng ít, hoạt động cầm chừng hoặc có dấu hiệu giữ đất phải được kiểm tra, làm rõ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất trong cụm công nghiệp.

Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Tân An cần khẩn trương xây dựng khung giá dịch vụ hạ tầng, môi trường theo quy định, phục vụ công tác quản lý, duy trì và khai thác hạ tầng.

Về nguồn nước phục vụ sản xuất, đồng chí Đào Mỹ yêu cầu rà soát tình trạng doanh nghiệp tự khoan giếng, khai thác nước ngầm; đẩy nhanh phối hợp với đơn vị cấp nước sạch để đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Việc này nhằm từng bước hạn chế khai thác nước ngầm tự phát, bảo vệ tài nguyên nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Sở Công thương hướng dẫn cập nhật, bổ sung quy chế quản lý cụm công nghiệp theo các quy định mới, làm cơ sở tổ chức hoạt động và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Đặc biệt, các ngành liên quan cần chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục tình trạng hạ tầng xuống cấp, sử dụng đất thiếu hiệu quả và nguy cơ ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An.

Hiện nay hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Tân An vẫn chưa vận hành chính thức do thủ tục cấp phép chưa hoàn tất. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Như Báo Nhân Dân đã phản ánh, vào đầu tháng 9/2026, người dân địa phương phát hiện tại hồ thủy lợi Ea Trum, buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối. Hồ Ea Trum có tiếp nhận nguồn nước từ Cụm Công nghiệp Tân An.

Ngay sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Hồng Lĩnh và Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống thoát nước mưa, hố ga, tuyến mương thoát nước và hoạt động thu gom, xử lý, đấu nối, xả thải của các doanh nghiệp đang hoạt động trong Cụm công nghiệp.

Qua công tác kiểm tra thực tế, Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An phát hiện 4 doanh nghiệp có dấu hiệu đấu nối đường ống dẫn nước thải hoặc xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Megagrico Việt Nam-chi nhánh Tân An (cụm 1) tại đường số 5, Cụm công nghiệp Tân An có nước thải sản xuất chảy vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Tinh Việt-chi nhánh Đắk Lắk (cụm 1) tại đường số 5, Cụm công nghiệp Tân An có đường ống nối ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Kim Hoàng (cụm 1) tại đường số 3 và 5 Cụm công nghiệp Tân An đấu nối đường ống ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp trái quy định.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu trái cây Linh Đan (cụm 2) tại đường số 2 Cụm công nghiệp Tân An đấu nối đường ống nhựa ra hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp.

Việc đấu nối các đường ống nêu trên không đúng mục đích sử dụng của hệ thống thoát nước mưa, tiềm ẩn nguy cơ đưa nước thải chưa được kiểm soát vào hệ thống thoát nước chung, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và công tác quản lý, vận hành hạ tầng của cụm công nghiệp.

Đặc biệt, đối với Công ty Megagrico, cơ quan Cảnh sát kinh tế môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai công tác theo dõi, kiểm tra thực tế trong nhiều ngày nhằm xác minh tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi đấu nối đường ống và xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp; đồng thời tiến hành lấy mẫu phục vụ công tác kiểm tra, phân tích và xác minh theo quy định. Còn đối với 3 doanh nghiệp còn lại chưa phát hiện hoặc phát hiện rất ít lượng nước thải thải ra trái phép.

Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An đã tổ chức kiểm tra hiện trường, làm việc với từng doanh nghiệp, ghi nhận tình trạng thực tế và yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt việc đấu nối trái phép, tự thực hiện tháo dỡ, bịt kín các đường ống đấu nối không đúng quy định và khắc phục tình trạng vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp không thực hiện hoặc không chủ động khắc phục theo yêu cầu, Ban quản lý cụm công nghiệp xem xét thực hiện các biện pháp cần thiết như tổ chức tháo dỡ, bịt kín các đường ống đấu nối trái phép tại các vị trí liên quan theo phạm vi quản lý hạ tầng của cụm công nghiệp.

Đối với tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ thủy lợi Ea Trum, buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú, hiện nay Công ty Hồng Lĩnh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra thực địa, lấy mẫu và xác minh thông tin liên quan đến hoạt động xả thải tại Cụm công nghiệp Tân An; cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin hoạt động của doanh nghiệp, tình hình đấu nối hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan trong phạm vi quản lý để xác định nguyên nhân cá chết.