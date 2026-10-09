Đắk Lắk: Yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố Nhà thi đấu Ea H'Leo

Ngày 9/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă vừa chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ giải quyết sự cố hạng mục Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H’Leo.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương giải quyết sự cố Nhà thi đấu Ea H’Leo. Ảnh: N.H

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ea Drăng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng.

Quá trình giải quyết phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời hạn. Các vi phạm, nếu có, phải được xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Trường hợp có đơn vị chậm trễ hoặc thực hiện không đúng quy định, Sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trách nhiệm.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, việc giải quyết sự cố đến nay chưa hoàn thành. Kết quả kiểm định mới phản ánh chất lượng tại một số vị trí được kiểm tra, lấy mẫu, chưa đủ cơ sở đánh giá đầy đủ phạm vi ảnh hưởng và mức độ an toàn của các bộ phận kết cấu liên quan.

Cơ quan chuyên môn mới bước đầu nhận diện một số yếu tố kỹ thuật liên quan, chưa đủ căn cứ kết luận đầy đủ nguyên nhân và phân định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu và quản lý dự án.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, việc giải quyết sự cố đến nay chưa hoàn thành.

Chủ đầu tư chưa hoàn thiện phương án khắc phục tổng thể, chưa xác định cụ thể các cấu kiện cần giữ lại, sửa chữa, gia cường, thay thế hoặc tháo dỡ. Hồ sơ sự cố cũng cần được bổ sung, nhất là hình ảnh, video, biên bản, tài liệu kiểm tra, kiểm định và hồ sơ liên quan phần hiện trường đã tháo dỡ.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Ea Drăng khẩn trương đánh giá đầy đủ mức độ an toàn, làm rõ nguyên nhân, phân định trách nhiệm và chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện phương án khắc phục. Việc tháo dỡ cấu kiện tại hiện trường cũng phải được rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Khu vực và các bộ phận kết cấu liên quan sự cố chỉ được xem xét thi công trở lại sau khi xác định đầy đủ nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và mức độ an toàn. Phương án khắc phục phải được thẩm định, phê duyệt, thi công và nghiệm thu theo quy định.

Theo ông Huỳnh Văn Đại, Phó chủ tịch UBND xã Ea Drăng, ngày 24/7/2026, địa phương nhận được báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ về sự cố tại công trình. Trong quá trình thi công, dầm tại vị trí C5-Dm.6 bị lật, một phần kết cấu dầm, sàn mái nứt gãy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Ea Drăng phối hợp với chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xử lý sự cố. Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị kiểm định để kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình.

Kết quả kiểm định cho thấy cường độ bê tông tại nhiều vị trí được kiểm tra không đạt yêu cầu thiết kế; một số cấu kiện sai lệch kích thước. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ cơ sở đánh giá chất lượng và mức độ ảnh hưởng đối với toàn bộ công trình.

Theo UBND xã Ea Drăng, kết quả kiểm định cho thấy cường độ bê tông tại nhiều vị trí được kiểm tra không đạt yêu cầu thiết kế.

Qua kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công, một số nội dung cần tiếp tục làm rõ, gồm việc khảo sát địa chất, tính thống nhất giữa dữ liệu đầu vào với tính toán cấu tạo nút C5-Dm.6 và hệ thống mái thép.

UBND xã Ea Drăng đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn đủ năng lực rà soát kết quả kiểm định, xác định phạm vi ảnh hưởng, kiểm tra hồ sơ thiết kế và đề xuất phương án khắc phục. Công trình tiếp tục tạm dừng thi công, chưa được triển khai trở lại khi chưa có phương án xử lý.

Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo, hạng mục Nhà thi đấu là công trình dân dụng cấp III, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư; công trình có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng; gói thầu xây lắp trị giá hơn 22,24 tỷ đồng; Được khởi công ngày 15/1/2025, khối lượng thực hiện tại thời điểm xảy ra sự cố khoảng 55% giá trị hợp đồng. Gói thầu do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan, Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng và Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn thi công. Khoảng 6h45 ngày 24/7, trong thời gian công trình tạm dừng thi công do điều kiện thời tiết, kết cấu bê tông cốt thép dầm, sàn mái sê-nô tại Trục 1, đoạn A-K bị sụp đổ; khu vực Trục 10, đoạn A-K xuất hiện các vết nứt tại vị trí liên kết dầm - cột. Sự cố không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.