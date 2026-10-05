Đắk Lắk yêu cầu chấm dứt nâng điểm, làm đẹp học bạ

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh

Sáng 5/10, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp và kết nối với 103 điểm cầu trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các Phó Giám đốc: Lê Thị Kim Oanh, Phạm Huy Văn, Võ Thị Minh Duyên, Lưu Tiến Quang và Nguyễn Xuân Đá; lãnh đạo các ban, sở ngành; lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục.

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT, ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh trong năm học có nhiều thay đổi về tổ chức, mạng lưới trường học.

Năm học 2025-2026, Đắk Lắk đạt 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố; có 4 học sinh vào vòng thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 97,34%.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành còn đối diện tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu phòng học và thiết bị; điều kiện tổ chức dạy học giữa các địa bàn chưa đồng đều.

Với chủ đề năm học mới “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu chuyển trọng tâm thực hiện Chương trình GDPT 2018 sang chiều sâu phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân phát biểu. (Ảnh: Thành Tâm)

“Tuyệt đối không chạy theo tỷ lệ lên lớp hay tỷ lệ tốt nghiệp ảo; chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ. Dạy học và đánh giá phải phản ánh đúng thực chất mức độ tiến bộ của người học”, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Ngành sẽ tăng cường chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mở rộng dạy học 2 buổi/ngày tại nơi đủ điều kiện, thúc đẩy giáo dục STEM/STEAM và nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, biểu dương những cống hiến thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, nhất là thầy cô giáo đang công tác ở các trường học vùng biên giới, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

"Quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học là khơi dậy đam mê học tập, không đặt áp lực lên học sinh. Tập trung duy trì sĩ số trên lớp học, nhất là trường học ở vùng khó khăn", ông Văn đề nghị.

Tháo gỡ thiếu phòng học, giảm hồ sơ trùng lặp

Theo ông Trịnh Công Sáu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT, tính từ mầm non đến THPT, toàn tỉnh thiếu ròng khoảng 1.260 phòng học. Tình trạng thiếu tập trung ở mầm non và THCS; phòng học dư tại địa bàn này không thể bù cho nơi khác, nên nhu cầu đầu tư phải được xác định cụ thể đến từng trường, từng điểm trường.

Ông Trịnh Công Sáu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phát biểu. (Ảnh: Thành Tâm)

Bên cạnh đó, một số cơ sở còn thiếu phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh, nước sạch và công trình phục vụ bán trú, nội trú. Thiết bị dạy học tối thiểu môn Ngoại ngữ mới đáp ứng khoảng 20% ở tiểu học, 30% ở THCS và 40% ở THPT, theo số liệu tổng hợp tháng 6/2026.

Để tháo gỡ khó khăn, ngành ưu tiên bổ sung phòng học tại nơi thực sự thiếu, thay thế phòng học tạm và sửa chữa công trình có nguy cơ mất an toàn. Việc bố trí vốn căn cứ mức độ cấp thiết, số học sinh được hưởng lợi và khả năng cân đối nguồn lực, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Về chuyển đổi số, ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT cho biết, đến ngày 30/9, toàn tỉnh tạo lập học bạ số cho 543.426 học sinh, học viên, đạt 93,09%. Tuy nhiên, dữ liệu và hạ tầng số giữa các địa bàn chưa đồng đều. Thời gian tới, ngành tập trung chuẩn hóa, kết nối dữ liệu để giảm báo cáo thủ công, hạn chế việc người học phải khai báo lại thông tin; đồng thời hỗ trợ dự báo nhu cầu giáo viên, phòng học và thiết bị.

ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin phát biểu. (Ảnh: Thành Tâm)

Năm học mới, ngành tập trung sắp xếp đội ngũ theo hướng tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy; điều động, tuyển dụng và bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên còn thiếu. Nguồn lực đầu tư trường lớp được ưu tiên cho vùng khó khăn, miền núi, biên giới.

Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá để đổi mới quản trị. Người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh đặc biệt yêu cầu xóa bỏ hồ sơ, sổ sách giấy tờ trùng lặp, thực hiện nguyên tắc dữ liệu chỉ nhập một lần, dùng nhiều lần. Ứng dụng AI trong dạy học phải gắn với liêm chính học thuật và an toàn dữ liệu.

Các trường đồng thời phải chủ động phát hiện nguy cơ bạo lực, bắt nạt trên mạng; tăng phối hợp với gia đình, nâng năng lực tư vấn tâm lý, bảo đảm mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày an toàn, hạnh phúc.

Đắk Lắk đã tạo lập học bạ số cho 543.426 học sinh, học viên, đạt 93,09% trong phạm vi thống kê. Tỷ lệ ở tiểu học đạt 95,38%; THCS 91,59%; THPT 94,04%; giáo dục thường xuyên 42,63%. Toàn bộ học bạ số đã tạo lập được phát hành, kết nối về cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT.