Đắk Lắk yêu cầu các trường chủ động ứng phó mưa lũ

Một thủy điện tại Đắk Lắk xả lũ năm 2025. (Ảnh tư liệu)

Trưa 12/11, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, Sở đã yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ diễn biến mưa lũ tại địa phương, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, đặc biệt tại khu vực phía Đông tỉnh, vùng trũng thấp, ven sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Khi quyết định nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh, học viên và sinh viên. Việc nghỉ học được quyết định theo tình hình thực tế ở từng địa bàn.

Nhiều trường ảnh hưởng do mưa lớn, nhiều học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: An Tuy)

Cùng với đó, Sở yêu cầu tuyệt đối không tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc mất an toàn.

Ngoài bảo đảm an toàn cho người học, các cơ sở giáo dục phải phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, bố trí cơ sở vật chất làm nơi tránh trú tạm thời cho người dân khi có yêu cầu.

Sở yêu cầu các trường chuẩn bị phương án cho kịch bản xấu nhất, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án sơ tán, di dời. Trách nhiệm ứng phó phải được xác định cụ thể theo nguyên tắc “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền tại từng điểm xung yếu.

Đối với trường lớp, các đơn vị phải khẩn trương kiểm tra phòng học, nhà công vụ, công trình xây dựng, hệ thống điện và cây xanh; gia cố, chằng chống công trình tạm. Máy móc, thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu, bàn ghế phải được di chuyển lên tầng cao hoặc đến khu vực an toàn để tránh ngập, hư hỏng.

Người dân xã Đồng Xuân di dời vật nuôi. (Ảnh: M.N)

Tại các vị trí ngập nước, nguy hiểm trong khuôn viên, nhà trường phải lập rào chắn, đặt biển cảnh báo. Học sinh cần được nhắc nhở không tự ý đi lại, bơi lội tại ngầm, tràn, sông suối, khu vực nước chảy xiết hoặc ngập sâu.

Các trường đồng thời phân công lãnh đạo, lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong những ngày mưa lũ, duy trì liên lạc với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý để xử lý tình huống phát sinh. Tình hình ảnh hưởng, thiệt hại nếu có phải được cập nhật, báo cáo về Sở GD&ĐT để kịp thời chỉ đạo, khắc phục.

Gần 1.000 nhà dân tại 3 xã bị ngập Mưa lớn kéo dài từ ngày 11/11 khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, giao thông chia cắt. Thống kê ban đầu tại ba xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Hòa Mỹ ghi nhận gần 1.000 căn nhà bị ngập từ 0,5 đến 3m. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lúc 7h ngày 12/11, mực nước sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây và sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng đều vượt báo động 2. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên hai sông được dự báo tiếp tục giảm, duy trì ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Cô tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ có khả năng xấp xỉ báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc và ven suối nhỏ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.