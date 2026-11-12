Đắk Lắk: Xuyên đêm sơ tán dân vùng lũ, cứu sản phụ giữa dòng nước xiết

Hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp được sơ tán trong đêm

Từ ngày 11.11, mưa lớn kéo dài kèm dông lốc tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều tuyến đường giao thông và khu dân cư thấp trũng bị ngập. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an các xã, phường đã chủ động triển khai phương án ứng phó, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để tổ chức sơ tán người dân.

Lực lượng chức năng Đắk Lắk giúp người dân sơ tán trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp

Tại các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh…, từ chiều 11.11 đến rạng sáng 12.11, cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở cùng các lực lượng chức năng bám địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Không chỉ giúp các hộ dân kê cao, di chuyển đồ đạc, tài sản và gia súc đến nơi cao ráo, lực lượng chức năng còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân ở những khu vực trũng thấp, ven sông chủ động sơ tán. Hàng trăm hộ dân đã được hỗ trợ di chuyển đến các địa điểm tránh trú an toàn, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán gia súc đến nơi an toàn. Ảnh: Công an xã Đồng Xuân cung cấp

Đáng chú ý, tại xã Đồng Xuân, trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao, địa phương đã khẩn trương triển khai sơ tán 417 hộ dân với 1.080 người tại 17 thôn đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động ứng phó thiên tai.

Một trong những tình huống khẩn cấp xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 12.11, khi Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin báo về trường hợp chị Bùi Thị Như Quỳnh (24 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) có dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh.

Thời điểm này, khu vực nhà chị Quỳnh bị nước lũ bao vây, ngập sâu, việc di chuyển ra bên ngoài gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Trước tình huống cấp bách, chỉ huy Công an xã Hòa Thịnh đã huy động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Vượt qua dòng nước lũ, lực lượng công an đã hỗ trợ đưa sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chỉ đạo khẩn nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, ngày 8.11, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Công điện nhấn mạnh yêu cầu đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; chủ động rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và người khuyết tật; bố trí nơi ở, lương thực, nước uống, thuốc men và lực lượng cứu hộ tại chỗ.

Lực lượng chức năng xã Đồng Xuân túc trực, cảnh báo và ngăn người dân, phương tiện qua lại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Ảnh: Công an xã Đồng Xuân cung cấp

Đặc biệt, chiều 11.11, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lớn, lũ lụt, gió mạnh, sóng lớn trên biển và vận hành điều tiết nước tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực các sông.

Theo thông tin được công bố tại văn bản này, lũ trên sông Kỳ Lộ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 3, sông Bàn Thạch ở mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt vùng trũng thấp được cảnh báo tại nhiều địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vùng hạ du hồ chứa và lưu vực sông Ba, sông Kỳ Lộ thông báo kịp thời tình hình điều tiết nước đến từng hộ dân; tổ chức di dời người và tài sản khỏi bãi sông, vùng thấp trũng, lập chốt canh gác tại các khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại những ngầm, tràn bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Đến sáng 12.11, lượng mưa tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn đổ về, cùng hoạt động điều tiết tại các hồ chứa vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến mực nước hạ du dâng cao. Chính quyền địa phương và lực lượng công an tiếp tục duy trì trực ban, sẵn sàng nhân lực, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng cứu, hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.